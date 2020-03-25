أكاديمية بطرسبورغ الطبية العسكرية تستعد لمحاربة كورونا

أعلنت أكاديمية "كيروف" الطبية العسكرية في مدينة بطرسبورغ الروسية أنها اتخذت جميع الإجراءات للتعامل مع المصابين بعدوى كورونا ممن قد يصلون مشافيها في المستقبل.

وقال بيان صادر عن الأكاديمية "بالرغم من عدم تسجيل أي حالة عدوى في صفوف العسكريين أو الخبراء الروس العاملين في مجال مكافحة انتشار عدوى كورونا، إلا أن العيادات والمشافي التابعة لأكاديمية كيروف اتخذت جميع الإجراءات اللازمة واستعدت للتعامل مع المصابين الذين قد يصلونها مستقبلا".

وأشار البيان إلى أن العيادات والمراكز الطبية التابعة للأكاديمية قد خصصت ممرات منفصلة لنقل المصابين ونقل جميع المستلزمات الطبية والغذائية لغرف حجر المرضى، كما جهزت المراكز بأحدث التقنيات الطبية وأجهزة الإنعاش والتنفس الصناعي.

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وفي مقابلة صحفية قال رئيس الأكاديمية، ألكسندر فوسين: "لدينا كميات كافية ومن الأقنعة والملابس الواقية والأدوية وجميع المعدات اللازمة لعلاج المرضى، ونملك ما يكفي من أجهزة التنفس الصناعي المتطورة التي ستساعد في العناية بمرضى كورونا إن لزم الأمر.. وجميع مباني الأكاديمية والمراكز الصحية التابعة لها تخضع للرقابة الصحية الدقيقة، ويجرى التحقق من صحة جميع العاملين والذين يدخلون إليها، وتعقيمهم بشكل ممتاز".

وأكد فوسين على أن الأكاديمية مستمرة بعملها التدريسي لتجهيز الخبراء والكوادر، كونها المؤسسة التعليمية الوحيدة في روسيا المسؤولة عن تخريج الأطباء العسكريين.

المصدر: إزفيستيا