طبيب روسي يتحدث عن بدائل الكمامات الطبية

أعلن الطبيب جيورجي فيكولوف، أخصائي أمراض الحساسية والمعدية، أن بدائل الكمامات الطبية يمكن أن تكون الضمادات وفي الحالات الاضطرارية الوشاح أو الشال المستخدم في الوقاية من البرد.

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وأضاف، مدير مركز البحوث للوقاية والعلاج من العدوى الفيروسية في حديث لراديو سبوتنيك، يجب علاوة على هذا حماية العينين من العدوى المنقولة بواسطة الرذاذ الهوائي.

وقال فيكولوف، للوقاية من فيروس COVID-19 ، ينصح الأطباء بغسل اليدين بصورة دورية والحفاظ على مسافة فاصلة عن الآخرين في الأماكن العامة وطبعا استخدام الكمامات الطبية، التي لم يعد الحصول عليها سهلا.

ويشير الأخصائي، إلى أنه "يجب أن تكون الكمامة من 4 طبقات من المواد المتوفرة، مثل الشاش أو الضمادات، عند عدم توفر الكمامات الطبية. ولكن عند عدم توفر هذه المواد أيضا يمكن استخدام الوشاح أو الشال". مثل هذه الكمامات مؤقتة ولا ينصح باستخدامها لأكثر من ساعتين، ويجب أن يستخدمها المريض ومن يرعاه وجميع من في المنزل معه.

وأضاف، "لقد ظهرت في شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت أشرطة فيديو تشير إلى ضرورة رش هذه الكمامات بزيوت طيارة وغيرها من المواد. ولكن لا حاجة له مطلقا. لأنه للحماية من العدوى الفيروسية المهم وجود حاجز ميكانيكي وليس المواد المطهرة. إضافة إلى أن البعض لديهم حساسية من هذه المواد".

وأشار الأخصائي، إلى ضرورة حماية العينين أيضا وقال "إذا تحدثنا عن الرذاذ الهوائي، فإن عدوى فيروس كورونا يمكن أن تنتقل عبر الجهاز التنفسي أو عبر الأغشية المخاطية. لذلك يجب حماية العينين أيضا، بنظارات ذات زجاج عادي وليس عدسات .

المصدر: نوفوستي