إجابات وافية عن الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعا حول عدوى كورونا!

يقدم موقع "ذي صن" البريطاني سلسلة خاصة من الدلائل حول كيفية التعامل في حالات الطوارئ الصحية، في ظل انتشار فيروس كورونا الفتاك حول العالم.

وبناء على نصائح وإرشادات خبراء ومسؤولي الصحة، تجري الإجابة عن جميع الأسئلة الرئيسية حول كيفية وقاية العائلة.

1- كيف تلتقط عدوى كورونا؟

ينتشر الفيروس، Covid-19، من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تُطرد من خلال السعال والعطاس.

ويمكن أن يعيش Covid-19 أيضا على الأسطح، لذا فإن لمس هذه الأسطح ثم تناول الطعام بيديك أو لمس فمك أو عينيك أو أنفك، يمكن أن ينشره أيضا.

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2- ما هي أعراض Covid-19؟

الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا هي الحمى والسعال وضيق التنفس.

3- ما الذي يمكنني فعله لحماية نفسي ومنع انتشار المرض؟

تتمثل الطريقة الأساسية لحماية نفسك في غسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل، بانتظام وفعالية، خاصة قبل تناول الطعام، وبمجرد دخولك إلى منزلك أو مكان عملك.

وإذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكنك استخدام معقم اليدين. ويجب عليك أيضا تجنب لمس وجهك، ومحاولة الابتعاد عن أي شخص يسعل أو يعطس من حولك.

وإذا ظهرت عليك أعراض، يُنصح بالعزل الذاتي لمدة أسبوع للتأكد من عدم نشره للآخرين. وغطِ فمك عندما تسعل أو تعطس.

4- من هو الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد؟

بالنسبة لمعظم الناس، ستكون الأعراض خفيفة إلى معتدلة، ولكن بالنسبة لكبار السن أو أولئك الذين يعانون من حالات صحية كامنة، مثل مرض السكري أو أمراض القلب، يمكن أن تكون الأعراض والمضاعفات شديدة وقد تشمل صعوبات في التنفس. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يكون هناك فشل في الأعضاء.

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5- ما هو أفضل شيء يمكن استخدامه لغسل اليدين؟

تحتاج ببساطة إلى غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو أكثر. ولا يهم نوع الصابون المستخدم، وحتى سائل الغسيل سيعمل جيدا.

6- هل يمكن أن أكون مصابا بفيروس كورونا دون أن أعرف؟

بالنسبة للصغار وممارسي اللياقة البدنية، قد يعاني البعض من مثل هذه الأعراض الخفيفة، وقد لا يدركون حتى أنهم مصابون بالفيروس.

7- هل هناك خطر أكبر على الحامل وجنينها؟

في حين أن البيانات محدودة، لا يوجد دليل يشير إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، أو أنه يمكن نقله إلى الجنين أثناء الحمل.

وتُنصح النساء الحوامل باتخاذ الاحتياطات نفسها، مثل أي شخص آخر.

8- هل يجب أن أتجنب الأقارب المسنين حتى لو لم يكن لدي أعراض؟

على الرغم من أهمية حماية الأقارب المسنين، إلا أنه من المهم أيضا التأكد من عدم عزلهم اجتماعيا.

وإذا كنت تشعر أنك بصحة جيدة، فلا يوجد سبب لعدم قدرتك على رؤية كبار السن، ولكن تأكد من نظافة اليدين الصارمة.

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9- هل من الآمن الاستمرار في العمل؟

سيكون لأماكن العمل المختلفة عتبات مختلفة لإغلاق مواقعهم ومكاتبهم، والعديد منهم يشجعون العمل من المنزل.

ومع ذلك، إذا كنت تشعر بأنك جيد، فلا يوجد سبب للعزل الذاتي ويمكنك الاستمرار في العمل، ولكن استمر في ممارسة النظافة الجيدة لليدين.

10- أعاني من السعال ولكني لم أذهب إلى أي مناطق متأثرة، ولم أكن على اتصال بأي شخص تم تشخيصه. هل يجب أن أعزل نفسي؟

تقول النصيحة الحالية إنه يجب تطبيق العزلة الذاتية لمدة أسبوع واحد إذا كنت تعاني من الحمى أو السعال الجديد والمستمر، مهما كان خفيفا. وهذا هو الحال حتى لو لم تكن في بلد عالي الخطورة أو كنت على اتصال بمريض بفيروس كورونا.

11- هل تساعد الفيتامينات على الوقاية من المرض؟

عادة ما يكون النظام الغذائي الشامل جيدا لتحسين نظام المناعة لديك، ولكن إذا لم يكن لديك نظام غذائي صحي ومتوازن، فقد تستفيد من مكملات الفيتامينات.

ومع ذلك، في حين أنها قد تساعد على "تعزيز" جهاز المناعة، إلا أنها لن تعالج أو تشفي من كورونا.

12- إذا أصبت بنزلة برد، هل يجب أن أبقى بعيدا عن العمل؟

يُنصح الآن أنه عند الإصابة بحمى أو سعال، مهما كانت الأعراض خفيفة، فيجب عليك عزل نفسك لمدة 7 أيام.

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13- ما الخطر المحدق بالأطفال؟

حتى الآن، تشير الأدلة إلى أن الأطفال لا يتأثرون بالدرجة نفسها مثل البالغين.

14- هل مطهرات اليد أكثر فعالية من استخدام الصابون؟

إن غسل اليدين جيدا بالماء والصابون هو أكثر فعالية من استخدام معقم اليدين، وهو الخيار التالي الأفضل.

15- هل يمكن للمريض أن ينقل العدوى دون ظهور أعراض عليه؟

يُعتقد أن العدوى تكون أقوى في حالة مرضية شديدة، ولكن قد يكون بعض الانتشار ممكنا قبل ظهور الأعراض على المرضى، على الرغم من أنه لا يعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية التي سينتشر بها الفيروس.

ومع ذلك، نظرا لأن أعراض العديد من الأشخاص ستكون خفيفة، فقد لا يدركون حتى أنهم مصابون بفيروس كورونا، وبالتالي يمكن أن يكونوا معديين دون علم.

16- إذا كان لدي أعراض، هل يجب على عائلتي بأكملها أن تعزل نفسها؟

في الوقت الحاضر، تقول النصيحة إنه يجب تجنب الاتصال بالآخرين في المنزل قدر الإمكان.

وإذا ظهرت أعراض على أحد أفراد الأسرة، فسيحتاج أيضا إلى عزل نفسه لمدة 7 أيام من بداية الأعراض.

17- ما هو الإبعاد الاجتماعي وهل يجب أن أفعل ذلك؟

قد تعني العزلة الاجتماعية ألا تقول مرحبا عن قرب، ولا تصافح، ولكن إذا كنت والدا وتحتاج إلى رعاية الأطفال، فقد يكون ذلك صعبا للغاية.

لذا، يُنصح بالبقاء على بعد 3 أمتار من الناس. وإذا تمكنت من الالتزام بهذه القواعد، فلن تسبب أي ضرر بالتأكيد.

المصدر: ذي صن