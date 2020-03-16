وزير الصحة الفرنسي يحذر: لا تتعاطوا هذا الدواء من أجل كورونا

حذر وزير الصحة الفرنسي اولفييه فيران من تعاطي مضادات الالتهاب لحالات وقف أعراض فيروس كورونا.

وقال الوزير في صفحته على "تويتر" : "يمكن أن يكون تناول الأدوية المضادة للالتهابات (الإيبوبروفين ، الكورتيزون ، ...) عاملاً في تفاقم العدوى. إذا أصبت بالحمى الحرورية ، فتناول الباراسيتامول.

إذا كنت استخدمت بالفعل أدوية مضادة للالتهابات أو كنت في شك ، فاطلب من طبيبك النصيحة.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مدير عام شؤون الصحة الفرنسي جيروم سالامون، الاثنين، أن الوضع في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "مقلق جدا" و"يتدهور بسرعة كبيرة"، معبرا عن خوفه من وضع تصل فيه المستشفيات إلى قدرتها الأعظمية للاستيعاب.



وقال سالامون في تصريحات نقلتها "الباريسيان" إن "عدد الحالات يتضاعف كل ثلاثة أيام، الكثير من المرضى في العناية الفائقة، ويقدر عدد هؤلاء بالمئات".



وأعلنت فرنسا عن ارتفاع ملحوظ هو الأكبر في يوم واحد لمصابي الفيروس ووصل إلى إلى 5400 الأحد بعد أن كان 3870 قبل يومين من ذلك.

المصدر: RT + وكالات