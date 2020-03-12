هل نتخلى عن القهوة المحبوبة وشائعة الانتشار؟

تعتبر القهوة من المشروبات المحبوبة وشائعة الانتشار بسبب احتوائها على المنبه الطبيعي- الكافيين، حيث تحتوي 100 ميللتر من مشروب القهوة على 50-100 ميلغرام من الكافيين.

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وتقول خبيرة التغذية الروسية تاتيانا بوتشاروفا، بالطبع الكافيين موجود في مواد غذائية أخرى، فمثلا يحتوي كوب الشاي على 70 ميلغرام منه، وتحتوي 100 غرام من الشوكولاتة المرة على 198 ميلغرام من الكافيين. وتضيف، "تحديد كمية القهوة التي يمكن تناولها في اليوم، يتعلق بكمية الكافيين الموجودة في المواد الغذائية التي يتناولها الشخص في اليوم".

وعموما تصل كمية الكافيين الطبيعية التي يمكن تناولها في اليوم إلى 300 ميلغرام، حيث أن هذه الكمية تحفز نشاط الدماغ وتحسن الانتباه والتركيز وتزيل الشعور بالنعاس. فإذا كانت المواد الغذائية المحتوية على الكافيين التي يتناولها الشخص تقتصر على القهوة، فعليه احتساب عدد حبات القهوة المطحونة وليس حجم المشروب الذي يتناوله. لأن تناول كمية أكبر من الكافيين في اليوم لن ينجم عنه الحصول على تأثير ايجابي أكبر، بل على العكس ينجم عنه إفراط الإثارة، والخفقان أو حتى تشنجات عضلية.

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كيف يعمل الكافيين؟

لا يجلب الكافيين الحيوية بنفسه مباشرة، ولكنه يؤثر كثيرا في جزيئاتATP (أدينوسين ثلاثي الفوسفات) الموجودة في الخلايا، حيث يؤدي انحلالها إلى تحرر الطاقة. وبهذه الطريقة تستهلك موارد الجسم. وهذا يعني إذا كان الشخص يتناول الكثير من القهوة فإن تأثيرها المحفز سيضعف مع مرور الوقت. وعلى خلفية استنزاف الخلايا العصبية يظهر الشعور بالتعب دائما، ما يؤدي إلى الرغبة بتناول المزيد من القهوة. أي حالة الإدمان. وتضيف الخبيرة "عندما يحاول الشخص التخلي عن تناول القهوة سوف يعاني في البداية من الصداع والنعاس والاكتئاب، ولكن هذه الأعراض تزول بعد 5-7 أيام إذا كانت له إرادة قوية".

ما هي أضرار القهوة- الضرر الأول هو تناول القهوة على الريق، إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي- التهابات في المعدة، أو الأمعاء واختلال وظائف المرارة، حيث يسبب تناول القهوة على الريق تفاقم هذه الالتهابات. والضرر الثاني، تناول القهوة مع الكحول، فهناك وهم شائع يفيد بأنه ما دام للقهوة تأثير إيجابي محفز، فيمكن تناول كمية أكبر من الكحول. كما أن البعض يعجبهم تناول القهوة مع الكونياك، وهذا في الواقع ضار للجسم. لأن الكحول والكافيين يؤثران في القلب والأوعية الدموية على انفراد، ومع بعض يسببان الخفقان وارتفاع حاد بمستوى ضغط الدم.

ومع هذا لا يمكن الجزم هل القهوة مفيدة أم ضارة للجسم. لأن هذا يرتبط بالخصائص الفردية لكل شخص. "فمن جانب يحسن الكافيين ردود الفعل، ويحفز نشاط الدماغ وعملية التمثيل الغذائي. وإذا كان مستوى ضغط الدم لدى الشخص 120/80 فالقهوة مفيدة له. ولكن من جانب آخر يمكن أن تسبب القهوة ارتفاع مستوى ضغط الدم لفترة قصيرة، لذلك لا ينصح من يعاني من ارتفاع ضغط الدم بتناولها. كما على النساء الحوامل التقليل من تناول القهوة لأنها تثير الجنين".

المصدر: نوفوستي