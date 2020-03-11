العلماء "على أعتاب" لقاح عالمي طويل الأمد ضد الإنفلونزا

كشف فريق علمي أن جرعة واحدة من Flu-v، وهو لقاح عالمي مضاد للإنفلونزا، قد يوفر حماية طويلة الأمد من فيروسات الإنفلونزا.

ونشرت النتائج في مجلة Annals of Internal Medicine، بتاريخ 9 مارس، والتي أشارت إلى أن الجرعات أثارت استجابات مناعية أكبر من الدواء الوهمي خلال التجربة الصغيرة التي شملت 175 متطوعا.

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وأظهرت النتائج أن اللقاح آمن ويمكن أن يكون فعالا، لتوفير حماية ضد سلالات الإنفلونزا (أ) و(ب)، لدى مجموعة كبيرة من المرضى.

وحاليا، يعد التطعيم السنوي ضد فيروس الإنفلونزا أفضل علاج وقائي متاح ضد الإنفلونزا، ومع ذلك، فإن الوقت القصير بين نشر توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن السلالات التي يجب تضمينها في اللقاح السنوي وبدء موسم الإنفلونزا، إلى جانب عملية التصنيع الطويلة، يعني أن توفر الجرعات يكون محدودا، بالإضافة إلى أن التنبؤ قد لا يكون صحيحا أو قد تتطور سلالات الإنفلونزا، ما يجعل اللقاح غير فعال.

في المقابل، فإن FLU-v، هو لقاح صناعي يسمح بالتصنيع على مدار السنة وهو مصمم لتوفير الحماية ضد سلالات الإنفلونزا (أ) و(ب)، "لذلك لا توجد قيود على حجم الإنتاج".

وأثبتت أربع تجارب سابقة سلامة لقاح FLU-v، كما أن الدراسة الجديدة التي شملت أول تجربة بشرية، أشارت إلى أن FLU-v يزيد من إنتاج الجسم للأجسام المضادة التي تمنع عدوى الإنفلونزا.

لكن الأمر الذي لم يحدد بعد هو ما إذا كان اللقاح يمنع بالفعل الإصابة بالإنفلونزا، وهو السؤال الذي ستجيب عنه التجارب السريرية القادمة فيما يعرف بـ"المرحلة 3".

المصدر: لايف ساينس