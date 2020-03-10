ما هو الحجر الذاتي وكيف يُطبق في ظل انتشار فيروس كورونا؟

تحاول المؤسسات الصحية حول العالم مراقبة انتقال فيروس كورونا واحتواءه بشتى الوسائل، من بينها الحجر الصحي، الذي يفرض على المشتبه بإصابتهم بالفيروس البقاء في عزلة.

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واعتمادا على مستوى الخطورة، قد تطلب الجهات الصحية، على غرار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، في الولايات المتحدة، من الأفراد أو العائلات، القيام بالحجر الذاتي أو العزل الصحي.

ويصنف الأفراد ضمن الحالات "متوسطة الخطورة"، في حال عادوا من دولة "ذات انتقال مستدام وواسع النطاق" للفيروس، أو كان لديهم اتصال وثيق مع شخص ظهرت عليه أعراض COVID-19، أو حتى كانوا على متن طائرة تضم شخصا وقع تشخيصه بالمرض.

وفي هذه الحالات ذات الخطورة المتوسطة، توصي مراكز السيطرة على الأمراض بأن يقوم الشخص بإجراءات محددة، ولكن العديد منا لا يعرف ما الذي يعنيه الحجر الصحي الذاتي وكيفية القيام به، ولهذا نقدم شرحا حول ما يعنيه ذلك، وبعض النصائح لتنفيذ مثل هذا الإجراء.

وفي حين أن الحجر الصحي يفصل بين الأشخاص الذين ربما تعرضوا لفيروس كورونا الجديد، لمعرفة ما إذا أصيبوا بالمرض، فإن العزل الذاتي، هو طريقة لفصل مريض بالفعل عن أشخاص ليسوا مرضى.

ويستمر الحجر الصحي إلى غاية انتهاء الحد الأقصى لحضانة الفيروس (الوقت بين التعرض وإظهار الأعراض)، والذي وقع تحديده بـ14 يوما، بينما تستمر العزلة طالما كان الفيروس معديا، ما يعني أنها تستمر إلى غاية إظهار الشخص أنه خال من الأعراض ويتكون نتائج الفحص سلبية للفيروس.

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وفيما يلي كيفية القيام بالعزل الذاتي في حال العودة من منطقة تفشي معروفة للفيروس، وظهور أية أعراض عليك، أو إذا كان الاختبار إيجابيا بالفعل لفيروس كورونا:

- البقاء بعيدا عن الأشخاص الآخرين في منزلك قدر الإمكان، والبقاء في غرفة منفصلة واستخدام حمام منفصل إذا كان ذلك متاحا.

- التواصل المحدود مع حيواناتك الأليفة، حيث أن هناك فرصا ضئيلة أن يتمكن البشر من نقل المرض إلى الكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى.

- انعدام وجود الزوار إلا إذا كان الشخص بحاجة إلى أن يكون في منزلك.

- في حال كان هناك حاجة إلى رعاية طبية، فعليك الاتصال بالمراكز الصحية المتخصصة للتأكد من ذهابك إلى المكان الصحيح واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

- ارتداء قناع الوجه إذا كنت بالقرب من أشخاص آخرين، كما هو الحال عند الذهاب إلى عيادة الطبيب.

- عند السعال أو العطس: قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل، ثم ارمها على الفور في القمامة. وقم بعد ذلك بغسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل؛ وإذا لم يكن ذلك متاحا، فقم بتنظيفها باستخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60% من الكحول على الأقل.

- تجنب مشاركة الأدوات المنزلية، بما في ذلك أكواب الشرب وأواني الطعام والمناشف أو حتى الفراش. واغسل هذه العناصر جيدا بعد الاستخدام.

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- تنظيف الأسطح التي تلمسها باستمرار يوميا، مثل الطاولات ومقابض الأبواب وتجهيزات الحمام، والمراحيض، والهواتف، باستخدام المنظفات.

- يجب أن تحتوي المساحات المشتركة في المنزل على تدفق جيد للهواء، ويمكن استخدم مكيف هواء أو نوافذ مفتوحة لضمان ذلك.

- استمر في مراقبة أعراضك. وإذا تفاقمت الحالة، مثل بدء مواجهة صعوبة في التنفس، فاتصل بأحد مراكز الرعاية الصحية والطبيب الخاص بك.

متى تتوقف عن العزلة؟

لمعرفة متى تتوقف عن إجراءات العزل الذاتي، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ذلك سيكون على أساس كل حالة على حدة، لذا يجب عليك مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل إجراء أي تغييرات.

المصدر: لايف ساينس