هكذا تحارب بلدان العالم فيروس كورونا (صور)

بعد شهرين من ظهور فيروس كورونا وإصابته لأكثر من 90 ألف شخص حول العالم، أصبحت مكافحة انتشار هذا الفيروس بكل الوسائل المتاحة، الشغل الشاغل للعديد من الدول.

ومن أبرز الوسائل التي استخدمتها الصين لمكافحة انتشار هذا الفيروس الاعتماد على روبوتات موجهة صغيرة لرش المعقمات في الشوارع والمدن والتجمعات السكنية.

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أما العراق ففرض إجراءات صحية مشددة على المطارات ومحطات النقل الجماعي، ونشر فرقا طبية مختصة لفحص وقياس درجة حرارة القادمين إليه والتأكد من خلوهم من العدوى.

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ولجأت السعودية بدورها إلى نشر فرق خاصة لتعقيم المرافق العامة والمساجد وأماكن التجمعات البشرية الكبيرة وخصوصا في مدينة مكة المكرمة.

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والنرويج أيضا قامت بنشر فرق طبية مختصة في شوارع المدن مهمتها إجراء فحوصات ميدانية وأخذ عينات طبية من المارة وسائقي السيارات والركاب للتحقق من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

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كما اتخذت كوريا الجنوبية عددا من الإجراءات الاحتياطية لمنع انتشار عدوى كورونا، ونشرت فرقا خاصة في سيئول وعدد من المدن لتعقيم الحافلات والقطارات ووسائل النقل العامة.

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المصدر: RT