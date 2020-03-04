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هكذا تحارب بلدان العالم فيروس كورونا (صور)

الصحة

هكذا تحارب بلدان العالم فيروس كورونا (صور)
Reuters HR/LP
فرق خاصة لتعقيم الشوارع في العصمة سيئول
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بعد شهرين من ظهور فيروس كورونا وإصابته لأكثر من 90 ألف شخص حول العالم، أصبحت مكافحة انتشار هذا الفيروس بكل الوسائل المتاحة، الشغل الشاغل للعديد من الدول.

ومن أبرز الوسائل التي استخدمتها الصين لمكافحة انتشار هذا الفيروس الاعتماد على روبوتات موجهة صغيرة لرش المعقمات في الشوارع والمدن والتجمعات السكنية.

هكذا تحارب بلدان العالم فيروس كورونا (صور)
Reuters TS/DEG

أما العراق ففرض إجراءات صحية مشددة على المطارات ومحطات النقل الجماعي، ونشر فرقا طبية مختصة لفحص وقياس درجة حرارة القادمين إليه والتأكد من خلوهم من العدوى.

هكذا تحارب بلدان العالم فيروس كورونا (صور)
Reuters AS/JAS

ولجأت السعودية بدورها إلى نشر فرق خاصة لتعقيم المرافق العامة والمساجد وأماكن التجمعات البشرية الكبيرة وخصوصا في مدينة مكة المكرمة.

هكذا تحارب بلدان العالم فيروس كورونا (صور)
Reuters RR/KAR

والنرويج أيضا قامت بنشر فرق طبية مختصة في شوارع المدن مهمتها إجراء فحوصات ميدانية وأخذ عينات طبية من المارة وسائقي السيارات والركاب للتحقق من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

هكذا تحارب بلدان العالم فيروس كورونا (صور)
Reuters bka

كما اتخذت كوريا الجنوبية عددا من الإجراءات الاحتياطية لمنع انتشار عدوى كورونا، ونشرت فرقا خاصة في سيئول وعدد من المدن لتعقيم الحافلات والقطارات ووسائل النقل العامة.

هكذا تحارب بلدان العالم فيروس كورونا (صور)
Reuters HR/LP

المصدر: RT

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