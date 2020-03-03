رجل يُصاب بحالة حساسة وغريبة دامت ساعات بعد تدخين الحشيش

يُعرف تدخين الحشيش بأنه مرتبط بمجموعة من الآثار الجانبية، ولكن أحد المدخنين في الولايات المتحدة تعرض لتأثير جانبي غير عادي ارتبط بانتصاب العضو الذكري.

وزار الرجل البالغ من العمر 32 عاما، الذي لم يذكر اسمه، مركز الرعاية الطبية A&E بعد معاناته من الانتصاب المستمر غير المرتبط بالنشاط الجنسي، بما في ذلك حالة غريبة استمرت لمدة 12 ساعة.

ويمكن أن يكون هذا الشكل من الحالات، المعروفة باسم priapism (الانتصاب الدائم)، مؤلما نتيجة انحصار الدم في العضو الذكري.

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وفي تقرير عن الحالة، نُشر في مجلة Cannabis Research، أوضح الأطباء: "اعترف المريض بتدخين الحشيش عدة ليال في الأسبوع، على مدار الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك خلال فترة ساعتين قبل كل معاناة من حالة priapism".

وفي حديث مع المريض، اكتشف الباحثون أنه دخن الحشيش في سن 16 و17، وخلال تلك الفترة عانى من الانتصاب لفترة طويلة، على الأقل لمدة 4 ساعات. ثم ترك تعاطي الحشيش في العشرينات من عمره، ونتيجة لذلك لم يشهد نوبات من priapism.

ومن الغريب، أن الأطباء اكتشفوا أن الرجل لم يعان من مشاكل صحية أخرى، ولم يخضع لأي نوع من العلاج، ما يشير إلى أن الحشيش هو السبب.

وكتب الأطباء: "إن تعاطي الحشيش هو سبب محتمل لحالة priapism لدى المريض. لم يكن لديه أي سجل طبي سوى ارتفاع ضغط الدم الخفيف، ولم يتناول أي أدوية، ولم يستخدم سوى الحشيش. وعلاوة على ذلك، أظهر تاريخه علاقة مقنعة بين تعاطيه الحشيش وإصابته بحلقات من حالة priapism المتكررة".

وبينما يظل سبب الارتباط غير واضح، يشير الباحثون إلى أننا قد نرى زيادة في عدد الحالات المشابهة.

المصدر: ميرو