كشف طريقة لإطالة العمر بضع سنوات

كشف خبراء الطب في مستشفى بريغهام النسائي في بوسطن بالولايات المتحدة، أن المراقبة المستمرة لمستوى ضغط الدم يساعد على إطالة العمر بضع سنوات.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن أكثر من تسعة آلاف شخص أعمارهم 50 سنة وأكثرهم كانوا يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم الانقباضي (130-180 مليمترا عمود زئبق)، اشتركوا في هذه الدراسة.

وقد قسم الباحثون المشتركين في الدراسة إلى مجموعتين، كل مجموعة تناولت أدوية لتخفيض مستوى ضغط الدم، بحيث يكون لدى أفراد المجموعة الأولى 120 ملمترا عمود زئبق، ولدى أفراد المجموعة الثانية 140 مليمترا عمود زئبق.

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وتوصل الباحثون من نتائج هذه التجارب إلى استنتاج يفيد، بأنه من خلال المراقبة المستمرة المنتظمة لمستوى ضغط الدم تمكنوا من إطالة عمر المشتركين من 1.5 سنة إلى ثلاث سنوات وفقا لعمرهم.

ويشير الباحثون، إلى أنه للحصول على نتائج إيجابية يجب مراقبة مستوى ضغط الدم مدى الحياة، وعند عدم وجود أمراض خطرة طبعا.

المصدر: نوفوستي