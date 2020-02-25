مواد غذائية تسبب سوء النوم والأرق

كشف هيدرون شوبرت، خبير التغذية الألماني عن المواد الغذائية التي تعتبر مفيدة للصحة ولكنها تسبب سوء النوم والأرق.

وتفيد مجلة Focus، بأن القائمة التي أعدها خبير التغذية الألماني تضم المواد التالية- الخضروات الطازجة والفلفل الحار والزنجبيل والشوكولاتة والعرقسوس والمشروبات المحتوية على الكافيين.

ويشير الخبير، إلى أن العرقسوس، نبات عشبي يتبع الفصيلة البقولية من رتبة الفوليات، ويحتوي على نسبة عالية من حمض الجليسريزيك. هذا الحمض يرفع مستوى ضغط الدم ويؤثر في التوازن الملحي – المائي، مسببا الأرق.

ويضيف، الخضروات الطازجة تنشط عمل الجهاز الهضمي، ما يمنع الجسم من النوم. وأما الفلفل الحار والزنجبيل فينشطان عملية التمثيل الغذائي ويمكن أن يرفعا درجة حرارة الجسم.

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والكافيين يحفز الجهاز العصبي، ما قد يسبب الأرق. والكافيين موجود ليس في القهوة فقط، بل وفي الشاي ومختلف مشروبات الطاقة، ولمادة ثيوبرومين الموجودة في الشوكولاتة وخاصة الداكنة منها، نفس المفعول.

واستنادا إلى هذا ينصح الخبير الأشخاص الذين يعانون من الأرق الامتناع عن تناول هذه الأطعمة في وقت متأخر، لمنح الجسم الوقت اللازم للراحة وللنوم.

المصدر: نوفوستي