أطباء يحذرون من طريقة تقليدية لعلاج البواسير أثارت جدلا!

يحث أطباء أولئك الذين يعانون من البواسير المزعجة على عدم استخدام قطع البطاطا المجمدة في علاج الحالة الحرجة، بعد ظهور مقالات مثيرة للقلق عبر الإنترنت.

وقالت الدكتورة ديانا غال، من خدمة الوصفة الطبية Doctor-4-U: "يمكن أن تكون البواسير حالة مزعجة، وأحيانا ما يشعر الأفراد بالإحراج الشديد من طلب المساعدة المهنية، ويلجأون إلى قصص الزوجات القديمة بدلا من ذلك. لا يوجد دليل طبي على أن وضع البطاطا المجمدة داخل فتحة الشرج، يمكن أن يساعد في علاج البواسير، لذا فإنني أحث أي شخص على التفكير قبل القيام بذلك".

Doctors plead with haemorrhoid sufferers: 'Don't put frozen potatoes up your backside' https://t.co/9GiAqxMu7V — The Sun (@TheSun) February 20, 2020

وأضافت موضحة: "غالبا ما تختفي الحالة الحرجة من تلقاء نفسها خلال بضعة أيام، إلا أنه يوجد بعض الطرق المجربة والموثوقة لعلاجها. يجب شرب الكثير من السوائل والحفاظ على تناول نظام غذائي غني بالألياف، ومحاولة الحصول على حمامات دافئة منتظمة لتخفيف الحكة والألم. وفي حال لم تنجح العلاجات المنزلية يُنصح بالذهاب إلى الطبيب واستكشاف علاجات بديلة".

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ويأتي تحذير الدكتورة غال بعد انتشار سلسلة من المقالات على الإنترنت، زعمت أن وضع قطعة بطاطا مجمدة صغيرة في مكان الإصابة مدة 30 ثانية، يمكن أن يزيل البواسير.

وزعمت أيضا أنه نظرا لأن البطاطا الخام قليلة الحموضة، فإنها يمكن أن تخفف الألم والحكة، في حين أن حالتها المجمدة تقيد الأوعية الدموية في المنطقة الحساسة.

والبواسير عبارة عن تورم أو انتفاخ في أوردة فتحة الشرج. وتشبه الدوالي التي تظهر على الساقين، ولكن في جزء أكثر حساسية من الجسم.

ورُبطت النوبات الطويلة من الجلوس والإمساك واتباع نظام غذائي منخفض الألياف والسمنة، بالحالة المؤلمة.

المصدر: ذي صن