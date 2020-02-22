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ثلاثة أخطاء تمنع التخلص من دهون البطن

الصحة

ثلاثة أخطاء تمنع التخلص من دهون البطن
Globallookpress imagebroker/Michaela Begsteiger
صورة تعبيرية
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كشف Озгюр Гюнес رئيس مركز اللياقة البدنية الرئيسي في ميونخ ثلاثة أسباب تمنع التخلص من دهون البطن.

وتفيد Focus، بأن أول هذه الأخطاء هو أن الكثيرين يعتقدون أن تناول الكربوهيدرات في فترة المساء، يساعد على زيادة الوزن. ووفقا لـ Гюнеса ، بالنسبة للجسم ليس المهم نوع الطعام الذي يتناوله الشخص وفي أي وقت ، لأن الشيء الرئيسي لفقدان الوزن هو ضمان وجود عجز في السعرات الحرارية.

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والخطأ الثاني، هو الامتناع نهائيا عن تناول الدهون. مع أن تناول أنواع معينة من الدهون مثل زيت السمك والمكسرات، ضروري جدا لعملية التمثيل الغذائي والتخلص من الوزن الزائد.

ودحض الخبير الأسطورة التي تفيد بأن ممارسة تمارين مكثفة لعضلات البطن يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن. ويؤكد على أن عضلات البطن تلاحظ عندما تصبح نسبة الدهون منخفضة في الجسم، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا باتباع نظام غذائي صحي وصحيح.

المصدر: نوفوستي

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