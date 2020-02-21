الطريقة الأكثر فعالية في مكافحة السرطان

أعلن الدكتور يوهانس برونز، سكرتير عام جمعية السرطان الألمانية، أن العلاج المناعي حاليا، هو الأكثر فعالية في مكافحة أمراض السرطان.

وقال الخبير الألماني في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، بعد توقيع اتفاقية للتعاون بين جمعية السرطان الروسية وجمعية السرطان الألمانية ومنتدى كوخ- ميتشنيك، على هامش المؤتمر الألماني للسرطان (Deutscher Krebskongress 2020)، "الطريقة الأكثر فعالية اليوم في مكافحة السرطان، هي العلاج المناعي، الذي يمكن تحقيقه بالأدوية، وخلايا –تي المعدلة. هذه الطريقة حديثة جدا، وظهرت في العام الماضي فقط".

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وأضاف موضحا، فعالية هذه الطريقة "ليست مرتبطة ارتباطًا كبيرًا بالنسبة المئوية لشفاء المرضى، بقدر ارتباطها ببعض الأورام اللمفاوية، غير القابلة للشفاء سابقًا، التي أصبحت الآن قابلة للعلاج جزئيًا". ويضيف، "ليس المقصود جميعها، بل عدد كبير من المرضى الذين كانوا سابقا بحاجة إلى علاج طويل أو الموت".

وقال "السرطان- ليس مرضا متجانسا، ويهاجم مختلف أعضاء الجسم، وقد نجحنا في علاج بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الدم، حيث تستخدم خلايا –تي. ولكن لا يزال أمامنا عمل الكثير".

المصدر: نوفوستي