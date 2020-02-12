هل الفيروسات سبب الإصابة بالسرطان؟

يكتشف العلماء إثباتات جديدة على أن أمراض السرطان ناتجة عن عدوى تسببها فيروسات معينة. ولكن تبقى مسألة تحديد هذه الفيروسات ذات أهمية كبيرة للطب والأطباء.

ويفيد موقع Focus.de، بأن العديد من العلماء يبحثون عن الفيروسات التي لها علاقة بالسرطان. فمثلا فيروس الورم الحليمي البشري يسبب سرطان عنق الرحم، وفيروس التهاب الكبد المزمن В و С يسبب سرطان الكبد. وهناك افتراضات تفيد بأن سرطان الثدي والمعدة وغيرها سببها الفيروسات أيضا. وقد أثبت العلماء أن جميع الأورام التي تصيب الحيوانات سببها فيروسات.

وقد قررت مجموعة من علماء من مركز البحوث السرطانية الألماني (DKFZ)، البحث عن الفيروسات التي تساهم في ظهور السرطان. ومن أجل ذلك حللوا دور التغيرات الجينية أو أنماط التغيرات الجينية في تطور بعض أنواع السرطان. وقد شملت دراستهم أكثر من 2600 جينوم في 38 نوعا مختلفا من السرطان.

وقد أكدت النتائج التي حصلوا عليها، قدرة الفيروسات على تحفيز السرطان.

كما أكدت التقارير والدراسات التي قدمت في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري، الذي عقد مؤخرا في سان فرانسيسكو، على العثور على فيروس في أنسجة مرضى سرطان البروستات لم يعثر عليه سابقا إلا في الفئران المصابة بالسرطان. وبما أن الفيروس معروف يصبح من السهل إنتاج الأدوية المضادة للأورام.. وهذا يثبت النظرية الفيروسية للعالم السوفيتي ليف زيلبر التي طرحها في أربعينيات القرن الماضي.

ويقول الدكتور إيريك كلين من مستشفى كليفلاند، "نحن لا نؤكد أن هذا الفيروس هو المسبب المباشر لظهور الورم السرطاني. ولكن هذا الاكتشاف مقلق يشير إلى ضرورة البحث عن طرق جديدة لدراسة وعلاج سرطان البروستات".

وعموما أثبت العلماء أن الفيروسات التالية لها علاقة بتطور الأورام السرطانية.

فيروس ابشتاين- بار. اكتشف في 5.5% من جينوم السرطان التي درسها الباحثون. هذا الفيروس هو المسبب لعدد من أنواع السرطان وخاصة الأورام اللمفاوية وسرطان المعدة والبلعوم.

فيروس التهاب الكبد المزمن В، هذا الفيروس سبب سرطان الكبد في 62 حالة من مجموع 330 .

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فيروس الورم الحليمي البشري- اكتشف جينوم هذا الفيروس في 19 حالة من مجموع 20 حالة لسرطان عنق الرحم، وفي 18 حالة من مجموع 57 حالة لسرطان الحنجرة.

واكتشف الباحثون أيضا أن الفيروس القهقهري قادر على التسبب في الإصابة بسرطان الكلى، وفيروس مضخم الخلايا- سرطان المعدة.

يقول الباحث مارك زاباتكا، "أصبحت مشكلة العلاقة بين الفيروسات والسرطان مهمة جدا، لأنه عند الإصابة بهذه الأورام المرتبطة بالفيروسات، يصبح بالإمكان الوقاية منها. وكذلك إمكانية تجنب الإصابة بها عن طريق التلقيح، ما يمنع تطور السرطان".

المصدر: ميديك فوروم+صحيفة "إيزفيستيا"