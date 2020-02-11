الإعلان عن اسم رسمي لفيروس "كورونا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس "كورونا" الجديد، الذي تسبب بتفشي المرض القاتل في الصين وبلدان حول العالم، حصل على اسم رسمي هو "COVID-19".

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن الاسم الجديد في مؤتمر عقد في جنيف بعد ظهر هذا اليوم.

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ويأتي الإعلان بعد 6 أسابيع تقريبا من اكتشاف الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في أواخر ديسمبر. ومنذ ذلك الحين أصاب أكثر من 43000 شخص وقتل نحو 1018.

وقدم العلماء في اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات (ICTV)، الاسم للموافقة عليه من قبل السلطات العالمية الأسبوع الماضي.

ويوجد لدى منظمة الصحة العالمية مجموعة دولية من القواعد، التي يجب على العلماء اتباعها عند اقتراح أسماء جديدة للفيروس. ويجب ألا تحتوي على إشارات إلى أماكن معينة في العالم أو المجتمعات أو الأسماء البشرية أو الحيوانات لأنها قد تسبب رد فعل عنيف.

المصدر: ديلي ميل