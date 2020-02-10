 
مباشر

وزارة سعودية تبحث عن قاتل غامض أودى بحياة الكثير من الكائنات!

الصحة

وزارة سعودية تبحث عن قاتل غامض أودى بحياة الكثير من الكائنات!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8oc

أفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في نبأ وُصف بالعاجل، أن البحث جار عن قاتل متسلسل تسببت "جرائمه" في مقتل الكثير من الكائنات الحية!.

وفيما لم تكشف هذه الوزارة المختصة أية تفاصيل عن هذا القاتل، علّق عدد من المتابعين في محاولات لحل هذا "اللغز"

ورأى أحدهم أن القاتل المتسلسل الذي تحدثت عنه وزارة البيئة والزراعة السعودية هو "سوسة النخيل الحمراء"، ورجّح آخر أن تكون القضية من تبعات "الاحتطاب الجائر".

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين