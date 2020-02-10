وزارة سعودية تبحث عن قاتل غامض أودى بحياة الكثير من الكائنات!
أفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في نبأ وُصف بالعاجل، أن البحث جار عن قاتل متسلسل تسببت "جرائمه" في مقتل الكثير من الكائنات الحية!.
وفيما لم تكشف هذه الوزارة المختصة أية تفاصيل عن هذا القاتل، علّق عدد من المتابعين في محاولات لحل هذا "اللغز"
عاجل :— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) February 9, 2020
البحث عن قاتل متسلسل تسببت جرائمه في قتل الكثير من الكائنات الحية.
يرحم والديكم خريج دبلوم وبكالوريوس بيئة من امريكا وعاطل ثلاث سنوات. وظفوني والله لا اطلعه من تحت الأرض لو بدون راتب سنة كاملة— Mohd Bin إبنُ المُلَّثم (@mo7mdkhd) February 9, 2020
الاحتطاب الجائر ⛏🪓 🌲— مشهور الحنتوشي (@Dr_Mashhor) February 9, 2020
ورأى أحدهم أن القاتل المتسلسل الذي تحدثت عنه وزارة البيئة والزراعة السعودية هو "سوسة النخيل الحمراء"، ورجّح آخر أن تكون القضية من تبعات "الاحتطاب الجائر".
المصدر: تويتر