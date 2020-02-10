وزارة سعودية تبحث عن قاتل غامض أودى بحياة الكثير من الكائنات!

أفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في نبأ وُصف بالعاجل، أن البحث جار عن قاتل متسلسل تسببت "جرائمه" في مقتل الكثير من الكائنات الحية!.

وفيما لم تكشف هذه الوزارة المختصة أية تفاصيل عن هذا القاتل، علّق عدد من المتابعين في محاولات لحل هذا "اللغز"

عاجل :

البحث عن قاتل متسلسل تسببت جرائمه في قتل الكثير من الكائنات الحية. — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) February 9, 2020

يرحم والديكم خريج دبلوم وبكالوريوس بيئة من امريكا وعاطل ثلاث سنوات. وظفوني والله لا اطلعه من تحت الأرض لو بدون راتب سنة كاملة — Mohd Bin إبنُ المُلَّثم (@mo7mdkhd) February 9, 2020

الاحتطاب الجائر ⛏🪓 🌲 — مشهور الحنتوشي (@Dr_Mashhor) February 9, 2020

ورأى أحدهم أن القاتل المتسلسل الذي تحدثت عنه وزارة البيئة والزراعة السعودية هو "سوسة النخيل الحمراء"، ورجّح آخر أن تكون القضية من تبعات "الاحتطاب الجائر".

المصدر: تويتر