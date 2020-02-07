مريض سرطان يواجه "حالة غريبة" بسبب "ركلة حيوان" في مكان حساس قبل 20 عاما

قيل أن رجلا مريضا شهد انتشار سرطان القولون إلى إحدى خصيتيه بسبب حالة غريبة ناجمة عن ركلة مؤلمة في فخذه قبل 20 عاما.

واضطر المريض البالغ من العمر 53 عاما، الذي لم يُكشف عن اسمه، إلى إزالة خصيته جراحيا أثناء إجراء العلاج الكيميائي للسرطان.

وعثر الأطباء في مدينة لوا الأمريكية، على الكتلة خلال عمليات الفحص، بعد أن أبلغ المريض عن وجود كتلة في كيس الصفن، وتبين أنها ظهرت في المنطقة منذ أن ركله بغل، عندما كان عمره 33 عاما، ولكنه قال إن الكتلة نمت بسرعة في العام الماضي.

ووجد الجراحون أن الورم تمركز في معظمه على أنبوب البربخ، الذي ينقل الحيوانات المنوية من الخصيتين.

ومن "الطبيعي" أن ينتشر سرطان القولون حول الجسم عبر الأوعية اللمفاوية، وهي أجزاء من الجهاز المناعي تعمل في جميع أنحاء الجسم.

وأُبلغ عن حالات "غير عادية" من انتشار السرطان بهذه الطريقة، 5 مرات فقط في الأدبيات الطبية.

وكتب الدكتور موشيه والد، من جامعة لوا، في المجلة الطبية BMJ Case Reports، أن حالة الرجل الخاصة "فريدة".

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وذهب الرجل إلى العيادة في يونيو 2018، بعد أن شعر بقلق مريب حول وجود ورم في كيس الصفن، الذي زاد حجمه العام الماضي.

وقال المريض إنه تواجد هناك منذ 20 عاما تقريبا، دون أن يسبب أي ألم أو مشاكل.

وأظهر المسح ورما بطول 1.1 سم (0.4 بوصة)، في قاعدة خصيته أثناء الفحص، ولكن في البداية اعتُقد أنه حميد.

ومع ذلك، في فحص أجراه بعد 3 أشهر، أظهرت عملية مسح المعالم الداخلية من خصيته، أن الأنسجة غير الطبيعية تنمو. وأصبح من الواضح أنه إما عدوى أو سرطان.

وكشف الفحص البدني أن الورم تموضع على البربخ والحبل المنوي، الذي يأتي عبارة عن حزمة من الألياف مع العديد من الوظائف، بما في ذلك نقل الحيوانات المنوية خارج الخصيتين.

وبعد محادثات مكثفة، وافق المريض أخيرا على السماح للأطباء بإجراء مراقبة أعمق، من خلال جراحة بين جلسات العلاج الكيميائي.

وقال الدكتور والد، إن السرطان انتشر من الأمعاء، وهو أمر نادر الحدوث. وأوضح أن التغييرات التي تلي الصدمة بعد ركلة البغل ممكنة، خاصة في الجهاز اللمفاوي.

ويعمل النظام في جميع أنحاء الجسم ويتكون من العقد اللمفاوية والأوعية اللمفاوية.

وإذا كان هناك خلل في الأوعية المحيطة بالخصية، بعد التعرض للركلة، فقد يسبب ذلك "انتشارا غير عادي" للسرطان ، حيث يتم نقل الخلايا السرطانية عبر الأنابيب في مكان آخر.

وقال الدكتور والد إن انتشار سرطان القولون عبر الأوعية اللمفاوية أمر طبيعي إلى حد ما، رغم أنه لا يصيب الخصيتين أو القضيب إلا نادرا.

المصدر: ديلي ميل