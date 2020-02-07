جدل وتكهنات حول التقاط صيني لفيروس "كورونا" "خلال 15 ثانية" فقط

كشفت تقارير أن صينيا أصيب بفيروس "كورونا" بعد 15 ثانية فقط من الوقوف بجوار امرأة مصابة، ما أثار تكهنات عديدة حول كيفية حدوث ذلك بالضبط، وأيضا مخاوف جديدة من المرض الفتاك.

ونشر موقع "ذي صن" البريطاني أن الرجل (مجهول الهوية)، البالغ من العمر 56 عاما، وقف قرب امرأة عمرها 61 عاما مصابة بالعدوى القاتلة، في سوق جنوب شرق الصين.

وكشفت هيئة الصحة Jiangbei المحلية، أن كليهما لم يرتديا قناع الوجه، في فترة وقوف الرجل قرب المرأة المصابة في كشك صغير.

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وقال مسؤولون إن الرجل أصيب بالفيروس بعد لقائه القصير مع المرأة المصابة. ويتتبعون الآن مكان تواجده السابق ومن كان على اتصال به، خلال الأسبوعين الماضيين، منذ إصابته بفيروس "كورونا" في سوق شوانغدونغ فانغ، في 23 يناير.

ويزعم الأطباء في الصين، أن الرجل الذي أصيب بالفيروس خلال 15 ثانية، لم يكن له أي اتصال سابق بالحيوانات. وبعد لقائه مع المرأة المصابة، زار اثنين من محلات السوبر ماركت وكذلك مطعم في المدينة، قبل تشخيص إصابته بالمرض الفتاك في 4 فبراير.

ومن غير الواضح كيف يعرف المسؤولون أنه وقف بجانبها لمدة 15 ثانية فقط، الأمر الذي أثار تكهنات وجدلا كبيرا حول الحادثة.

وحتى الآن، توفي أكثر من 560 شخصا جراء تفشي "كورونا"، الذي انتشر إلى ما يقرب من 30 دولة أو إقليم خارج الصين، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

المصدر: ديلي ميل + ذي صن