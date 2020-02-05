"عنصر هام" يحد من خطر الإصابة بـ"كورونا" أثناء السفر!

اجتاح فيروس "كورونا" الجديد العالم في غضون أسابيع، ما أثار قلق المسافرين مع وفاة أكثر من 300 شخص، وتأكيد حالة الوفاة الأولى خارج الصين.

وفي الوقت نفسه، ألغت معظم شركات الطيران جميع الرحلات إلى الصين حتى إشعار آخر. ومع ذلك، يثير الفيروس الفتاك مخاوف صحية لدى المسافرين عند المرور عبر المطارات، وعلى متن رحلات مزدحمة.

وتتميز أعراض "كورونا" بأنها مشابهة لعدوى الإنفلونزا إلى حد بعيد، لذا يقترح خبراء الصحة العديد من التدابير الوقائية، منها أدوات وسوائل تعقيم اليدين.

وتعد سوائل أو جل تعقيم اليدين، القائمة على المواد الكحولية، قوية في مجال توفير الحماية من انتقال الفيروسات، بسبب مزيج الكحول والماء.

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وكشف Public Health Canada أنه يجب أن تحتوي على نسبة 60% على الأقل من الكحول، لتكون فعالة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت "بي بي سي" أنه على الرغم من شعبية أقنعة الوجه، إلا أنه "لا يوجد الكثير من الأدلة على أنها تساعد في الوقاية"، ولكن تعقيم اليدين يمكن أن يوقف الفيروس، وفقا لعلماء الفيروسات.

وعلاوة على ذلك، تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، إلى أن مطهر الأيدي يمكن أن يلعب دورا في منع انتشار فيروس "كورونا".

وأكدت إدارة الصحة الوطنية البريطانية أن غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ، ما يزال هو أفضل وسيلة لوقف انتشار الفيروسات.

ويمكن حمل معقمات اليدين في حقائب اليد عبر منصات الأمن في المطار، طالما أن حجمها أقل من 500 مل. ويمكن وضع عبوات أكبر في حقائب الأمتعة.

ومع ذلك، بالنسبة للمسافرين المتجهين إلى المناطق المتأثرة، يجب اتخاذ احتياطات إضافية.

المصدر: إكسبريس