دراسة كبرى تكشف عن خطر "قاتل" يرتبط بتناول الدجاج مرتين أسبوعيا!

زعمت دراسة كبرى أن تناول الدجاج مرتين في الأسبوع،وكذلك تناول اللحوم الحمراء المصنعة، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقام علماء من جامعتي: "نورث ويسترن" و"كورنيل"، بتحليل العادات الغذائية لنحو 30 ألف بالغ. ووجدوا أن عشاق اللحوم المصنعة كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأزمات قلبية، خلال العقدين المقبلين.

وانخفض الخطر بشكل طفيف لدى أولئك الذين يستهلكون الدواجن أو اللحوم الحمراء، مرتين أسبوعيا، مثل شرائح الدجاج أو شرائح اللحم.

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وتبين أن أكلة اللحوم الحمراء أكثر عرضة بنسبة 3% للموت، في سن مبكرة. وفي الوقت نفسه، لم يكن هناك خطر كبير بين أولئك الذين يتناولون الأسماك.

وقالت الباحثة نورينا ألين، الأستاذة المساعدة في الطب الوقائي بكلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ: "إنه فرق بسيط، لكن الأمر يستحق المحاولة للحد من استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة واللحوم المشوية. كما يرتبط استهلاك اللحوم الحمراء أيضا باستمرار ظهور مشاكل صحية أخرى مثل السرطان."

وقال كبير الباحثين فيكتور تشونغ، الأستاذ المساعد في علوم التغذية بجامعة كورنيل، إن الإفراط في تناول اللحوم أمر سيء للقلب. وأضاف موضحا: "الحد من تناول هذه الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني، قد يكون استراتيجية مهمة للمساعدة في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة على مستوى السكان".

ونُشرت الدراسة في مجلة الطب الباطني (JAMA).

المصدر: ذي صن