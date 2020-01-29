أستراليا.. إنماء فيروس "كورونا" الجديد في المختبر

تمكن علماء معهد دويرتي العلمي في أستراليا من إنماء فيروس "كورونا" الجديد في المختبر، ما يوفر معلومات مهمة لمختبرات دول العالم ومكافحة الوباء الحالي.

ويفيد موقع المعهد، بأنهاالحالة الأولى لإنماء فيروس من نوع "كورونا" خارج حدود الصين، وبهذا الصدد يقول مدير المختبر، الدكتور جوليان دروز: "نشرت السلطات الصينية التسلسل الجيني لفيروس "كورونا" الجديد، وهو ما يفسح لنا المجال لتحديد واختبار جميع طرق التحليل تقريبًا، وكذلك مقارنة حساسيتها وميزاتها، وسيكون ذلك أمرا مهما جدا للتشخيص".

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ووفقا له، سوف يستخدم هذا الفيروس لتشخيص الإصابات في استراليا، كما سيسلم إلى المختبرات التي تتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

المصدر: نوفوستي