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مشروب يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم

الصحة

مشروب يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم
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مشروب لتخفيض ضغط الدم
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اكتشف علماء جامعة هيلسنكي الفنلندية، أن عصير ثمار عنب الثور يخفض ضغط الدم المرتفع، ويحسن عمل الأوعية الدموية.

ويفيد موقع Medical Xpress، بأن الدكتورة آن كيفيمياكي من قسم العلوم الصيدلانية، أجرت دراسات وتجارب علمية على الجرذان المخبرية التي تعاني من ارتقاع ضغط الدم. وتحصل كل ثلاثة أشهر، على عصير العنبية حادة الخباء Oxycoccus و الكِشْمِش الأسود أو الهَلْمُوش Ribes nigrum وعنب الثور  Vaccinium vitis-idaea، حيث أن جميع هذه الثمار تحتوي على نسبة عالية من مركبات البوليفينول التي تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مشروب يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم
ar.wikipedia.org
عنب الثور
مشروب يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم
YouTube
الهلموش
مشروب يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم
www.youtube.com
العنبية حادة الخباء

وقد أظهرت النتائج، أن تخفيف عصير عنب الثور يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع، وأن العصير المركز يؤثر إيجابيا في حالة الأوعية الدموية. وأن تأثير عصير الثمار الأخرى لم يكن ملحوظا بنفس المستوى.

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وسوف يجري اختبار تأثير عصير عنب الثور على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. مع العلم أن هذا العصير ليس بديلا للدواء ولكنه مكمل غذائي مفيد. بحسب الدكتورة كيفيمياكي.

المصدر: نوفوستي

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