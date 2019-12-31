اكتشاف سلالة مجهولة لفيروس الالتهاب الرئوي في الصين

دخل مرضى مصابون بفيروس مجهول للالتهاب الرئوي مستشفى مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي أواخر ديسمبر الجاري .

وأعراضهم متشابهة. إلا أن الأطباء عاجزون عن تحديد منشأ المرض. وحسب المعلومات غير الرسمية فإن عدد المرضى المصابين بفيروس جديد قد زاد عن 100 شخص.

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وطالبت سلطات المدينة من إدارات المستشفيات إبلاغها فوريا عن حالة المرضى الذين اكتشفت لديهم سلالة مجهولة لفيروس الالتهاب الرئوي. كما طالبتها بمتابعة الأوضاع الصحية وإحصاء حالات الإصابة بالفيروس.

وقد تم عزل المرضى الذين يشكون من الإصابة بسلالة مجهولة للفيروس عن مرضى آخرين في غرف خاصة لمنع انتشار الفيروس.

يذكر أن الصين شهدت عام 2003 انتشار وباء الالتهاب الرئوي الشاذ (فيروس سارس). وتم تسجيل أول حالة للاصابة به في جنوب الصين. وافترض بعض الخبراء آنذاك أن فيروس ساس ذو منشأ اصطناعي.

المصدر: فيستي