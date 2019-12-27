 
مباشر

دراسة تكشف عن "غداء مجاني" للأورام السرطانية يسرّع نموها

الصحة

دراسة تكشف عن
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mywm

أظهرت دراسة أن اتباع نظام غذائي عالي الدهون يمكن أن يجعل سرطان الثدي ينمو بشكل أسرع.

وقال الباحثون إن الخلايا السرطانية تمتص الدهون من الدم، حيث أطلق عليها اسم "غداء مجاني" للورم.

ولطالما علم العلماء أن السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، دون معرفة كيف يحدث ذلك بالضبط.

وفي الدراسة، وجد فريق البحث من "نيو هامبشاير"، الولايات المتحدة، أن خلايا سرطان الثدي يمكنها التهام كميات كبيرة من الدهون، المستمدة من جزيئات غنية بالدهون، موجودة في مجرى الدم.

إقرأ المزيد
اكتشاف طحالب قادرة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية
اكتشاف طحالب قادرة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية

وكشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة  Lipid Research، أن السرطان يمكن أن يكون محصنا من العقاقير الطبية، التي طُوّرت لمنع إنتاج الدهون الخاصة به لينمو.

ويشير الاكتشاف الحديث إلى أن الأورام يمكنها سحب الدهون من الدم.

وقال ويليام كينلاو، الباحث البارز وأستاذ الطب الفخري في دارتموث: "إن الآلية التي أوضحناها توفر صلة مباشرة بين الدهون الغذائية وبيولوجيا الورم. ويوضح عملنا الجديد أن خلايا سرطان الثدي يمكن أن تبتلع كميات كبيرة من الدهون المشكَّلة من الدم، باستخدام آلية غير متوقعة من امتصاص جزيئات الدهون تسمى "التسمم الذاتي للبروتينات الدهنية".

واستطرد موضحا: "يؤدي الامتصاص إلى إعادة برمجة التمثيل الغذائي للخلايا للاستفادة من هذا "الغداء المجاني"، ويكشف وجود صلة مباشرة بين بيولوجيا الدهون الغذائية وبيولوجيا الخلايا السرطانية."

المصدر: ذي صن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول .. مواطن لبناني يحمل فأسا داخل أحد البنوك ويطالب أمواله بالقوة