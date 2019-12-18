 
مباشر

اكتشاف طريقة لمنع انتشار السرطان

الصحة

اكتشاف طريقة لمنع انتشار السرطان
Globallookpress Richard Tsong-Taatarii/ZUMAPRESS.com
طريقة لمنع انتشار سرطان الثدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mx0z

كشف خبراء جمعية السرطان الأمريكية، طريقة لمنع انتشار سرطان الثدي، واتضح أن خطر المرض ينخفض عند فقدان الوزن الزائد.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن الخبراء حللوا بيانات تشمل 180 ألف امرأة أعمارهن 50 سنة وأكثر، شاركن في عشر دراسات مختلفة. وقد تم تسجيل وزنهن ثلاث مرات خلال عشر سنوات: عند بداية الدراسة، وبعد خمس سنوات، وبعد أربع سنوات. وقد بينت النتائج، أن النساء اللواتي فقدن بعض الوزن وحافظن على التغيرات، كان خطر تطور سرطان الثدي لديهن أقل بكثير من اللواتي حافظن على وزنهن دون تغيير.

إقرأ المزيد
إنجاز طبي يعد بعلاج سرطان الثدي الأكثر فتكا!
إنجاز طبي يعد بعلاج سرطان الثدي الأكثر فتكا!

وقد لاحظ الخبراء، أن النساء اللواتي فقدن 2-4.5 كيلو غرام من وزنهن، كانت نسبة إصابتهن بسرطان الثدي أقل بنسبة 13%. واللواتي فقدن من وزنهن 4.5-9 كيلوغرام، كانت هذه النسبة 16%، واللواتي فقدن أكثر من تسعة كيلوغرامات كانت هذه النسبة 26%.

ويعتبر سرطان الثدي أحد انواع السرطان المنتشرة على نطاق واسع بين النساء. وغالبا ما تتطور مقاومة هذا المرض للعلاج، ما يجعله يتخذ شكلا يصبح من الصعب علاجه.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مجازفات لرياضي من ذي الاحتياجات الخاصة على كرسيه المتحرك