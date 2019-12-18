قواعد بسيطة لتحسين صحة القلب

أعلن الدكتور الألماني تورستين ديل، أخصائي أمراض القلب، أن هناك قواعد بسيطة جدا لتحسين الحالة الصحية للقلب بالإضافة إلى ضرورة الإقلاع عن التدخين.

وقال الدكتور في حديث أدلى به إلى مجلة Focus، إن أفضل التدابير هي الإقلاع عن التدخين مع مراقبة مستوى ضغط الدم والكوليسترول، وممارسة التمارين البدنية.

ويؤكد الأخصائي الألماني الذي يشغل منصب كبير الأطباء في المركز الطبي في مستشفى سانا في دوسلدورف ، على عنصرين أساسيين لصحة القلب وهما التغذية السليمة والنشاط البدني. مشيرا إلى أن إحدى الطرق الفعالة لتجنب أمراض القلب هي التمارين الخاصة بمستوى التحمل، وقال "أنا اتدرب في قاعة الرياضة مدة ثلاث ساعات في الأسبوع، بغض النظر عن الطقس. لأن تعود القلب بانتظام على التحمل مفيد لتحسين حالته الصحية".

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وينصح الخبير الألماني بالتخلي عن استخدام المصاعد واستخدام السلالم بدلا منها. لأن هذا النوع من التمارين البدنية يؤثر إيجابيا في الحالة الصحية للقلب والأوعية الدموية. فبضع دقائق يوميا يقضيها الشخص في صعود السلالم، يمكن أن تحسن وظائف القلب كما يحصل في التمارين البدنية الدورية.

ويضيف، وإذا التزمنا بقواعد غذائية بسيطة، إضافة للتمارين البدنية، فسوف نحافظ على وزن ثابت وهذا مهم للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا له، لحماية القلب يجب أن نحمي أنفسنا من الإجهاد. لأن الإجهاد هو أحد الأعداء "المخفيين" ولكنه خطير جدا للقلب، يجعل الناس تلجأ إلى تناول الحلويات والكحول والتدخين، كما أنه يسبب سوء النوم وجميع هذه العوامل تؤثر سلبا في عمل عضلة القلب.

المصدر: ميديك فوروم