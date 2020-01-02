دحض شائعة فائدة تناول الشاي عند ارتفاع درجة حرارة الجسم

يترسخ لدى كثيرين وهما حول فائدة الشاي الساخن حينما ترتفع حرارة الجسم. إلا أن لخبيرة التغذية الروسية، يلينا سولوماتينا، رأي آخر، حيث دحضت مؤخرا هذا الوهم الشائع.

وقالت الخبيرة، في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" الروسية، قد تسوء حالة المريض أكثر بسبب الشاي الساخن. لذلك يفضل عند الإصابة بأمراض البرد تناول مشروبات قلوية دافئة. وأضافت موضحة، للشاي تأثير مدر للبول. وفي نفس الوقت عند تعرق المريض فإن السوائل تخرج من الجسم أيضا.

وأكدت الخبيرة، أن الناس الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، والأرق، عليهم الامتناع عن تناول الشاي الأسود خاصة في النصف الثاني من النهار. وتقول "هناك أشخاص وخاصة المسنين، يبكون عند مشاهدتهم الأفلام والصور وأحيانا من دون سبب. هؤلاء يعانون من الاكتئاب ويخافون من كل شيء، والشاي يساعد على إثارة هذه الحالة".

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ويذكر أن مارينا ماكيش، عضو الجمعية الوطنية لخبراء التغذية، كانت قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي، أن على الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة والإثني عشرية في حالة تفاقمها الامتناع عن تناول الشاي. وأضافت موضحة، لأن هذا المشروب يمكن أن يسبب الحرقة وتهيج الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي.

المصدر: لينتا. رو