كلب يلعق أقدام صاحبته ويسبب لها عدوى نادرة وخطيرة

تستطيع الكلاب جلب السعادة والحب لصاحبها، ولكنها قد تجلب إليه التهابات غريبة أيضا، مثل ما حدث مع امرأة قعيدة على كرسي متحرك.

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وأصيبت امرأة لم يكشف عن هويتها، تبلغ 86 عاما، من إسرائيل، بعدوى بكتيرية بعد أن لعق جروها قدميها، في العام الماضي، وفقا لتقرير نشر حديثا.

وتوجهت المرأة إلى المستشفى بعد أن أصيبت بالحمى والغثيان والقيء والألم في ساقها اليمنى، وكانت قعيدة كرسي متحرك، وتخضع لعلاج مرض السكري والتهاب المفاصل الروماتويدي، بحسبما ورد في التقرير المنشور بتاريخ 2 ديسمبر في مجلة The Journal of Emergency Medicine.

ورصد الأطباء في المستشفى، إصابة المرأة بالحمى وارتفاع معدل ضربات القلب وعلامات التهاب النسيج الخلوي في كاحلها الأيمن وأسفل ساقها.

ويعد التهاب النسيج الخلوي شائعا في الجلد، وتسببه البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى احمرار في الجلد وتورم وقابلية الكسر.

ولاحظ الأطباء أيضا أن المرأة تعرضت لبعض الجروح والتآكل في الجلد بين أصابع قدميها، وكشفت التحاليل أنها مصابة ببكتيريا Streptococcus canis، وهي بكتيريا تنتقل إلى البشر من الحيوانات، وخاصة الكلاب.

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ومع ذلك، فإن هذه العدوى التي تصيب الإنسان نادرة بشكل عام، حث لم يتم الإبلاغ سوى عن حالات قليلة جدا منها.

وقال الدكتور زوهار ليدرمان، الذي كان طبيبا في مستشفى أسوتا سامسون الجامعي في إسرائيل في ذلك الوقت، إن التهابات النسيج الخلوي شائعة لدى الناس، لكنها تنجم عادة عن أنواع أخرى من البكتيريا، وليس Streptococcus canis.

وأوضح ليدرمان أنه من "المرجح للغاية" أن تكون الجراء التي تملكها المرأة هي السبب في إصابتها بالعدوى، إلا أن هذا غير مؤكد لأن الباحثين لم يأخذوا عينات من الحيوانات الأليفة لفحصها.

وعولجت المرأة من العدوى، وكانت قادرة على العودة إلى منزلها بعد الإقامة بالمستشفى لمدة 3 أيام، ونشر الباحثون هذا التقرير بهدف زيادة الوعي بالأمراض المحتملة التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر، موضحين أنه "يجب أن يتعاون الأطباء مع البيطريين في مجال رعاية البشر والحيوانات".

المصدر: لايف ساينس