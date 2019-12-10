كشف سبب مفاجئ للإصابة بالسكري والخرف والسرطان
Sputnik Aleksey Kriajev
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أوضح العلماء الأمريكيون أن أحد الأسباب لتطور أمراض السرطان والسكري والخرف في جسم الإنسان هو بكتيريا Porphyromonas gingivalis التي تتكاثر في فمه.
وأفادت صحيفة Daily Mail بأن الكائنات المجهرية لا تتسبب في الإصابة بأمراض اللثة فحسب، بل وفي التهاب الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان.
وقال الخبراء إن البكتيريا تدخل جسم الإنسان في سن المراهقة. لذلك من الصعب جدا مكافحتها باستخدام المضادات الحيوية.
فيما أكد العلماء الأمريكيون أنهم أعدوا لقاحا يقاوم تطور البكتيريا ستتم تجربته قريبا على البشر.
المصدر: فيستي