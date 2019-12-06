في أي وقت من اليوم يجب التحقق من أعراض سرطان الخصية المحتملة؟

يعد سرطان الخصية، على عكس معظم أنواع السرطان الأخرى، أكثر انتشارا عند الرجال الأصغر سنا منه لدى كبار السن، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص ويؤثر على معدلات البقاء على قيد الحياة.

وتناشد شركة "بوبا" الدولية البريطانية للرعاية الصحية المتخصصة، الرجال كجزء من حملة "تحقق من علاجك"، على إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لدرء الخطر قبل تفاقمه، أو حتى الاهتمام بالتعرف على الأعراض المحتملة للمرض.

وعند تشخيص الإصابة في مرحلة مبكرة من العمر، يكون لدى الرجال المصابين بسرطان الخصية معدل بقاء أفضل عموما.

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يوصي "بوبا" بالتحقق من الأعراض في وقت معين من اليوم.

وقالت المنظمة الصحية: "بمجرد وصول الشاب إلى سن البلوغ ، عليه التحقق من الخصيتين بشكل منتظم، وبشكل مثالي كل شهر. وسيساعد هذا الأمر في الحصول على فكرة عن الشكل والمظهر المعتاد، حيث يمكن ملاحظة التغييرات حال وُجدت. وأفضل وقت للقيام بذلك هو في الحمام أو بعده بقليل، حيث يمكن ملاحظة وجود أي تورم في الجلد وكذلك الإحساس بحجم أو وزن الخصية".

وقالت جوليا روز، رئيسة رعاية السرطان في "بوبا": "نعلم أن التشخيص المبكر والوصول إلى العلاج يمكن أن يكون لهما تأثير إيجابي على نتائج سرطان الخصية، لهذا السبب نحث الرجال على التحقق المستمر، حيث أن توخي الحذر من التغييرات والأعراض، مثل التورم أو الألم أو تجمع السوائل، يمكن أن ينقذ الحياة".

المصدر: إكسبريس