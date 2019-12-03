وسائل الإعلام الفرنسية: روسيا تنتصر في مكافحة الإدمان على الكحول

وحسب المعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية فإن المواطنين الروس تعاطوا عام 2017 المشروبات الكحولية أقل من الفرنسيين.

إقرأ المزيد

وجاء في تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية أن تعاطي المشروبات الكحولية انخفض في روسيا خلال 13 عاما خلت بنسبة 43%. ولفتت تلك الوتائر أنظار صحفيي Le Monde التي نشرت مقالا أشار إلى أن الروس صاروا يمتنعون عن تعاطي المشروبات الكحولية القوية ويفضلون البيرة والنبيذ، مع العلم أن تناول المسكرات القوية في روسيا تقلص في الفترة المذكورة بنسبة 67%.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن كل روسي تجاوز سنه 15 عاما شرب عام 2017 نحو 11.1 لتر من الكحول، ما يقل بنسبة 0.6% عما هو عليه في فرنسا، لكنه يزيد إلى حد الآن عن المعدلات الأوروبية المتوسطة.

يرى الصحفيون الفرنسيون أن انخفاض المعدلات الكحولية يتعلق بفرض السلطات الروسية بعض القيود على بيع المسكرات في البلاد.

المصدر: ريف