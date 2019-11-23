علماء يكشفون لماذا الفقراء أكثر عرضة لأمراض القلب!

يمكن أن تفسر قلة النوم سبب إصابة الفقراء بأمراض القلب أكثر من الأغنياء، وفقا لدراسة جدلية جديدة.

وقدّر الأكاديميون في أستراليا أن الحصول على أقل من 6 ساعات نوم في الليل، مسؤول عن 13% من حالات الإصابة بأمراض القلب.

وحذروا من أن الفقراء قد يكافحون من أجل الحصول على فرصة جيدة للنوم، لأن عليهم العمل في وظائف متعددة لدفع الفواتير.

واستخدم فريق البحث في المركز الجامعي للطب العام والصحة العامة، في لوزان، بيانات زهاء 110 آلاف متطوع، في إنجلترا وفرنسا وسويسرا والبرتغال.

إقرأ المزيد

كما استعانوا بالتحليل الإحصائي لحساب تأثير النوم على تطور أمراض القلب. ووجدوا أنه يمكن أن يفسر 13.4% من الصلة بين الراحة غير الكافية والحالة القاتلة.

وتبين أنه يوجد لدى الرجال ذوي الدخل المنخفض 48٪ زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب.

ودعا العلماء إلى وضع نوافذ بزجاج مزدوج في جميع المنازل الجديدة، للتقليل من الضوضاء ومساعدة الناس على النوم.

ومن المعتقد على نطاق واسع أن الأرق يغير من أداء الجسم. ويقول الخبراء إن النوم أمر حيوي كوقت ترميم، ما يجعل الشخص يشعر بالحيوية والانتعاش. كما أنه يعطي الجهاز المناعي والجهاز القلبي الوعائي راحة تشتد الحاجة إليها.

ويعتقد الخبراء أن قلة النوم ترفع ضغط الدم وتغير الأيض- وكلاهما عاملان معروفان لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة أبحاث القلب والأوعية الدموية.

المصدر: ديلي ميل