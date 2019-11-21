مسح للدماغ يوضح كيف يمكن البقاء على قيد الحياة بنصف مخ!

يعرف معظم الناس أنه يمكن البقاء على قيد الحياة من دون الطحال أو إحدى الكليتين، لكن دراسة جديدة كشفت معلومة مثيرة تقول إنه يمكن العيش بنصف مخ فقط.

وكشفت مجموعة من الفحوصات بيانات لا تصدق لستة مرضى، حيث أنهم كانوا قادرين على العمل بشكل كامل دون نصف مخ.

Fascinating scans of six human patients prove it is possible to survive without one side of the brain.



The patients all have half a brain as the result of surgery called hemispherectomy to treat disease in childhood.



Half of the brain is removed or dis… https://t.co/UHmitPxoekpic.twitter.com/b1iRQ3Ez0L — Newsypeople (@newsypeople) November 21, 2019

ووقع استئصال أحد نصفي الكرة المخية لجميع المشاركين في الدراسة، في مرحلة الطفولة لتقليل نوبات الصرع الحادة، وأظهرت الفحوصات الآن، كيف يمكن للمخ أن يجدد أسلاكه بأعجوبة لمساعدة الجسم على العمل كما لو كان سليما.

وعلى وجه الخصوص، كشفت الدراسة أن المخ يقيم روابط قوية بشكل غير عادي بين شبكات الدماغ الوظيفية المختلفة.

Caltech brain imaging center

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وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، دوريت كليمان، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "الأشخاص الذين يعانون من استئصال نصف الكرة المخية، ممن درسناهم، كانوا يملكون أداء عاليا بشكل ملحوظ"، وأضاف: "لديهم مهارات لغوية سليمة، عندما وضعتهم في الماسحة الضوئية وأجريت معهم محادثة بسيطة، أظهروا قدرات مماثلة تماما لمئات الأفراد الآخرين الطبيعيين الذين قمت بمسح ضوئي لأدمغتهم".

وكان المشاركون الستة في العشرينات وأوائل الثلاثينات من عمرهم أثناء الدراسة، لكنهم كانوا بين ثلاثة أشهر إلى 11 عاما من العمر عندما خضعوا لعملية استئصال نصف الكرة المخية.

واعتقد الأطباء أن عمليات المسح سوف تجد روابط أضعف داخل شبكات معينة من المخ لدى الأشخاص الذين خضعوا لاستئصال نصف الكرة المخية.

ومع ذلك، وجدوا اتصالا مدهشا بشكل لا يصدق، وأقوى بين الشبكات المختلفة في المخ.

ويأمل الباحثون الآن بتوسيع دراستهم لمعرفة المزيد حول كيفية تطور الدماغ وتنظيمه في الأفراد الذين يعانون من تشوهات في المخ.

المصدر: ذي صن