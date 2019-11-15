تسجيل حالات إصابة بالطاعون الدبلي في أرياف شمال الصين

سجلت في الصين رسميا حالات إصابة السكان بالطاعون الدبلي باعتباره مرضا قديما مميتا.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بأن شخصين مصابين بهذا المرض نقلا يوم 13 نوفمبر الجاري إلى مستشفى "تشاويانغ" في بكين حيث خضعا للعلاج بنجاح.

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فيما أكدت وزارة الصحة الصينية معلومات تفيد بالحد من انتشار هذا المرض الخطير ضمن السكان قائلة إن 10 أيام ماضية لم تشهد أي إصابة به.

وقالت وسائل الإعلام إن المريضين هما زوجين. وعندما أصيب الرجل بالحمى بدأت زوجته برعايته فانتقلت العدوى إليها.

يذكر أن الإنسان يصاب بالطاعون الدبلي بعد 5 أو 6 أيام من تلقيه العدوى. ويمكن أن يصاب بعد يومين أو 3 أيام في حال نقل العدوى إليه عن طريق الهواء.

وسبق للسلطات الصينية أن أفادت بحالات إصابة سكانها بالطاعون الدبلي وكانت قد أكدت عام 2009 إصابة 12 شخصا به حيث توفي 3 أشخاص حينها. وشهد عام 2014 إصابة 6 أشخاص بهذا المرض الخطير وتوفي 3 منهم.

ولم تستبعد وسائل الإعلام الكورية الجنوبية استخفاف السلطات الصينية بتبعات الإصابة بالمرض.

المصدر: فيستي.رو