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العلماء: الإكثار من السكر يزيد من خطر التهاب الأمعاء

الصحة

العلماء: الإكثار من السكر يزيد من خطر التهاب الأمعاء
Sputnik Pavel Lisitsin
صور أرشيفية
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يزيد تناول السكر بكميات كبيرة من خطر الإصابة بالتهابات خطيرة في الأمعاء.

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وقد توصل العلماء في جامعة ألبرتا الكندية إلى هذا الطرح، ونشروا نتائج دراستهم بهذا الشأن على الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأجرى العلماء تجربة على الفئران حيث أجبروها على تناول السكر بكميات كبيرة، فاتضح أن هذا الأمر يؤدي إلى التهاب القولون وتشوه أنسجة الأمعاء.

وحسب الباحثين فإن السكر حفز البكتيريا الضارة على النمو سريعا. وعند ذلك يمكن أن تنتقل مكوناتها من الأمعاء إلى أجزاء أخرى للجسم.

وقال العلماء إن كل ذلك يزيد من احتمال الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر والشلل الرعاش.

المصدر: نوفوستي

 

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