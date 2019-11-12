خفض مستويات ضغط الدم قد يساعد على تمديد العمر الافتراضي 3 سنوات

تشير دراسة حديثة إلى أن اتباع نهج أكثر جرأة لخفض ضغط الدم يمكن أن يساعد على مد العمر ثلاث سنوات إضافية.

وتقول الإرشادات إن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يهدفوا إلى خفض الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءة الضغط)، إلى 140 ملليمتر زئبق، لكن الباحثين في جامعة هارفارد، وجدوا أن هناك فوائد صحية أكبر، يمكن الحصول عليها عن طريق تخفيض الضغط الانقباضي إلى 120 ملليمتر زئبق.

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ويقدر الباحثون أن خفض الضغط إلى هذا الحد، من خلال نمط الحياة الصحي والعقاقير، سيضيف ما بين 4% و9% إلى عمر الشخص.

وتتبع الأطباء 9 آلاف مريض يعانون من ارتفاع ضغط الدم لعدة سنوات ومراقبة تأثير خفض ضغط الدم.

ووجد تحليل البيانات أن الذين حققوا الانخفاض الأدنى تعرضوا بنسبة 25% أقل، للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب.

ويمكن أن يتوقع الشخص البالغ من العمر 50 عاما والمعالج بشكل مكثف أن يعيش لمدة ثلاث سنوات إضافية عند خفض ضغط الدم، وأن يضيف الشخص ذو 65 عاما أكثر من عام إضافي لعمره المتوقع عند خفض ضغط الدم.

ومن المرجح أن يضيف الشخص البالغ من العمر 80 عاما، عشرة أشهر إلى عمره المتوقع من خلال خفض ضغط الدم إلى 120 ملليمتر زئبق، بدلا من 140 ملليمتر زئبق.

وقال المشرف على الدراسة، الدكتور موثيا فادوغاناثان: "هذه خطوات مهمة لإطالة حياة خالية من المرض أو الإعاقة، وهذه البيانات تعزز التحكم في ضغط الدم بشكل أكثر تشددا، خاصة عندما تبدأ في وقت مبكر من الحياة، وقد تؤدي إلى إطالة العمر الافتراضي للشخص".

ويمكن خفض ضغط الدم عن طريق الدواء أو اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وفقدان الوزن، وغيرها من الإجراءات.

المصدر: ذي صن