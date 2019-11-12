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إثبات خطورة تناول دواء ومكمل غذائي على الصحة

الصحة

إثبات خطورة تناول دواء ومكمل غذائي على الصحة
Gettyimages.ru Joe Raedle / Getty Images
المكمل الغذائي الكارتوم
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اكتشف مركز أينشتاين الطبي في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية خطورة مميتة للمكمل الغذائي والدواء"كراتوم" kratom، الواسع الانتشار في الغرب، الذي له تأثيرات سلبية على الكبد.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأنه اتضح للباحثين من دراستهم لـ 404 حالات تلف الكبد حصلت جراء تناول مكملات غذائية، أن 8 حالات سجلت أعوام 2007-2014 مرتبطة بالمكمل الغذائي "كراتوم"، حيث استخدمه خمسة أشخاص كمحفز وآخر للتخلص من آلام المفاصل. وجميعهم استخدموا الدواء مدة 2-6 أسابيع، قبل ظهور علامات تلف الكبد.

إثبات خطورة تناول دواء ومكمل غذائي على الصحة
ar.wikipedia.org
أوراق شجرة القرطوم

أدخل الأشخاص الثمانية إلى المستشفى، لأسباب مختلفة، وقد تم شفاؤهم من الأضرار التي لحقت بوظائف الكبد دون الحاجة إلى زرع كبد.

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ووفقا للعلماء، يشير هذا إلى أن دواء "كراتوم" المصنوع من نبات بنفس الاسم "بالعربية- قرطوم" (شجرة دائمة الخضرة موطنها جنوب – شرق آسيا)، يشكل خطورة مميتة على المرء، ولا ينبغي استخدامه كدواء أو مكمل غذائي، من دون وصفة طبية. كما أن لهذه الشجرة تأثير مخدر يمكن أن يسبب استخدامها الإدمان. ولا توجد في الأدبيات الطبية بيانات موثوقة تؤكد فوائد هذا الدواء لتسكين الألم أوعلاج إدمان المخدرات.

المصدر: لينتا. رو

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