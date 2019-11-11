تحديد العنصر المؤذي في السجائر الالكترونية

أظهرت نتائج الاختبارات التي أجريت في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن خلات فيتامين Е، هي أحد الأسباب الرئيسية لمرض مدخني السجائر الالكترونية.

ويفيد موقع المراكز، بأن الباحثين جمعوا عينات من السوائل الموجودة في رئتي 29 مريضا، واكتشفوا في جميعها خلات فيتامين Е . وهذه "هي أول حالة لاكتشاف مادة كيميائية في عينات بيولوجية لدى مرضى يعانون من إصابات في الرئتين".

ويضيف الموقع، تستخدم خلات فيتامين Е كإضافات في صنع المواد المستخدمة في السجائر الالكترونية. إضافة لها اكتشف في 82% من العينات وجود مركب رباعي هيدرو كانابينول الذي يعرف اختصارا بـ THC الموجود في القنب الهندي، كما عثر على النيكوتين في 62% من هذه العينات.

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وتجدر الإشارة إلى أن الأمراض الناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية تسببت بموت 39 شخصا ومرض الآلاف غيرهم. بحسب قناة ABC.

هذا ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن برنامج مكافحة انتشار السجائر الالكترونية، فرض حظر على جميع النكهات المستخدمة فيها، والسماح فقط بتداول سوائل بنكهة التبغ.

المصدر: لينتا. رو