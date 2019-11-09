خبيرة روسية: بلادنا قادرة على كشف سلالة جديدة للإيدز في دم الإنسان

أعلنت رئيسة إدارة "روس بوتريب نادزور" ( الرقابة على الاستهلاك)، آنا بوبوفا، أن أجهزة الاختبار المتوفرة لدى الخبراء الروس قادرة على كشف سلالة جديدة للإيدز في دم الإنسان.

والمقصود بالأمر، حسب بوبوفا، هو نوع جديد من فيروس الإيدز اكتشفه مؤخرا العلماء الأمريكيون.

وأوضحت، بوبوفا، أن الاكتشاف المذكور ليس نوعا جديدا من الفيروس بل سلالة تنتمي إلى مجموعة M بصفتها أكثر المجموعات الوراثية شيوعا.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن، آنا بوبوفا قولها إن الكاشفات التي ينتجها المعهد المركزي الروسي لبحوث الأوبئة قادرة على كشف هذا النوع من الفيروس كما ونوعا.

أما علاج السلالة الجديدة من فيروس الإيدز فلن يتطلب، حسب، بوبوفا، إدخال أي تعديلات في تكنولوجيا العلاج المقررة. وسيستعين الأطباء عند علاجهم للسلالة الجديدة بالأدوية الكلاسيكية الخاصة بمكافحة فيروس الإيدز التي تم وضعها سابقا.

يذكر أن العلماء الروس أعلنوا في وقت سابق أنهم اخترعوا مادة قادرة على قتل فيروس الإيدز. ويشارك معهم في تحقيق هذا المشروع الخبراء الأمريكيون.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا