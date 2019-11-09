إحصاء : 12% من الروس فقط يلتزمون بنمط الحياة الصحي

أجرت إدارة الإحصاء الروسية استطلاع رأي في مختلف أنحاء روسيا ونشرت نتائجه صحيفة "إر بي كا" الروسية.

وتوصلت الإدارة نتيجة دراسة تلك النتائج إلى استنتاج مفاده أن 12% من الروس فقط يلتزمون بنمط الحياة الصحي.

إقرأ المزيد

وكان على المشارك في استطلاع الرأي أن تتوفر فيه 5 شروط رئيسية وهي: عدم التدخين، وتناول 400 غرام من الفواكه والخضروات و 5 غرامات من الملح كل يوم، وشرب 168 غراما من الكحول الصافي كل أسبوع للرجال و84 غراما للنساء.

والأهم من ذلك هو ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 150 دقيقة كل أسبوع أو ممارسة التمارين الرياضية المكثفة لمدة 75 دقيقة في الأسبوع.

واتضح أن القليل من الروس يأكلون أكثر من 400 غرام من الفواكه الخضروات، ما يخفض كثيرا من نسبة الملتزمين بنمط الحياة الصحي.

وأن العدد الأكبر ممن يلتزمون بنمط الحياة الصحي نحو (%49) يعيشون في جمهورية إنغوشيا الروسية الإسلامية بشمال القوقاز، وذلك بفضل ندرة تعاطي الكحول. أما أقل نسبة من هؤلاء فسجلت في دائرة تشوكوتكا للحكم الذاتي بأقصى شمال روسيا حيث يلتزم 0.4% من السكان فقط بنمط الحياة الصحي.

المصدر" كومسومولسكايا برافدا