اكتشاف سلالة جديدة لفيروس نقص المناعة لأول مرة منذ 20 سنة

أعلنت قناة "سي إن إن" التلفزيونية أن خبراء مؤسسة Abbott aboratories بالتعاون مع علماء جامعة ميسوري في الولايات المتحدة، اكتشفوا سلالة جديدة لفيروس نقص المناعة لأول مرة منذ 20 سنة.

وهذه السلالة هي جزء من مجموعة M من فيروس HIV-1. لفيروس نقص المناعة البشرية لدى العديد من السلالات المختلفة. مثل الفيروسات الأخرى ، ويمكن أن يتغير مع مرور الوقت. والسلالة الجديدة المكتشفة هي الأولى بعد وضع تصنيف لهذا الفيروس عام 2000 . تقول ماري روجرز، كبيرة الباحثين في مؤسسة Abbott Laboratories، "ربما يكون هذا فعلا تحديا لاختبارات التشخيص". وهذه المؤسسة تختبر أكثر من 60% من احتياطي الدم في العالم، وعليهم البحث عن سلالات جديدة ومراقبة الموجودة.

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يقول أنتوني فواتشي، مدير المعهد الظني للحساسية والأمراض المعدية، "ليس هناك ما يدعو للفوضى وحتى القلق بسبب ذلك. لأن بعض الأشخاص مصابون بهذه السلالة. إنه أمر شاذ".

ومن أجل الإعلان رسميا عن ظهور سلالة جديدة لمرض ما، على الخبراء اكتشاف ثلاث حالات مرضية غير مرتبطة فيما بينها. وقد اكتشفت الحالتان الأولى والثانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عامي 1989 و1990، والحالة الثالثة اكتشفت عام 2001 في جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضا.

المصدر: نوفوستي