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طريقة لتخفيض الوزن دون ممارسة تمارين شاقة

الصحة

طريقة لتخفيض الوزن دون ممارسة تمارين شاقة
Globallookpress Tom Schneider/imageBROKER.com
مواد غذائية تفيد لتخفيض الوزن
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ينصح خبراء التغذية كل من يرغب بتخفيض وزنه ولكنه لا يتمكن من ممارسة التمارين البدنية الشاقة، بتناول مواد غذائية معينة.

ويفيد موقع Food.news، بأنه للتخلص من الوزن الزائد من الضروري زيادة المواد الغذائية الغنية بالبروتينات مثل اللحم والدواجن والأسماك أو بدائلها مثل التوفو (الجبن النباتي)، الفاصوليا، البازلاء، الحمص، المكسرات،  بذور شيا وبذور اليقطين والفول السوداني غير المملح.

كما أنه وفقا للخبراء، يجب اتباع نظام غذائي "متقطع" أي تناول الطعام في أوقات محددة فقط. فمثلا يتناول الشخص خلال ثماني ساعات كمية السعرات الحرارية اليومية اللازمة للجسم، وعدم تناول أي طعام خلال 16 ساعة الباقية من اليوم. وهناك خيار آخر، تناول 25% من كمية السعرات الحرارية اللازمة ثلاثة أيام في الأسبوع، وفي الأيام الأخرى تناول الطعام كالمعتاد ولكن من دون الإفراط.

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وقد دعا خبراء التغذية كل من يرغب بتخفيض وزنه الامتناع عن تناول المشروبات المحلاة ومشروبات الطاقة. وينصحون بالنوم المنتظم وتجنب الاجهادات لأنها تحفز الشهية.

المصدر: لينتا. رو

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