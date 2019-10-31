بوتين يعلن عن انخفاض عدد حالات الإجهاض في روسيا

انخفض عدد حالات الإجهاض في روسيا العام الجاري بمقدار 100 ألف حالة مقارنة بالعام الماضي.

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جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس فلاديمير بوتين في لقاء عقده الخميس 31 أكتوبر بممثلي الرأي العام الروسي في مقاطعة كالينينغراد.

حيث قال:" انخفض في بلادنا عدد حالات الإجهاض بمقدار 100 ألف حالة تقريبا".

وجاء ذلك على لسانه استجابة لكلمة ألقتها في الاجتماع مديرة مركز" منزل للأم" للأزمات الاجتماعية، ماريا كوليسنيكوفا، التي قالت إن 295 ألف عملية للإجهاض أجريت في روسيا العام الماضي بطلب من النساء. فيما يرى بعض الخبراء، حسب الناشطة الاجتماعية، أن هذا العدد بلغ مليون عملية.

المصدر: نوفوستي