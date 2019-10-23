دراسة كبرى حول أفضل توقيت لتناول عقاقير ارتفاع ضغط الدم!

قال باحثون في جامعة "فيغو" على الساحل الغربي لإسبانيا، إنه ينبغي على مرضى ارتفاع ضغط الدم تناول العقاقير الخاصة بهم قبل النوم لخفض خطر الوفاة المبكرة.

ووجدت دراسة جديدة أن البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كانوا أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو أمراض القلب أو الجلطات الدماغية، إذا تناولوا العقاقير دفعة واحدة قبل النوم.

وحلل الباحثون الإسبان حالة أكثر من 19 ألف مريض يتناولون عقاقير ارتفاع ضغط الدم، مع تتبعهم لمدة 6 سنوات في المتوسط.

وطُلب من نصف المشاركين تناول جرعة كاملة من العقاقير قبل موعد النوم، بينما تناول آخرون أدويتهم في الصباح.

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين تناولوا أقراص الدواء في المساء، كانوا أقل عرضة بنسبة 44% للإصابة بنوبة قلبية، مع انخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 66%.

إقرأ المزيد

ويقول الباحثون إن ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم يكون غالبا مؤشرا أكبر على خطر الإصابة بأمراض القلب.

وحتى الآن، ينصح الأطباء المرضى بتناول العقاقير في الصباح بمجرد استيقاظهم، حيث اعتقدوا أن خفض مستويات ضغط الدم في الصباح، أمر بالغ الأهمية لمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، دون وجود أي دليل لدعم هذا الأمر.

ولكن الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، تعد الأكبر في مجال البحث عن كيفية تغيير موعد تناول عقاقير ضغط الدم.

وتبين النتائج أنه إلى جانب انخفاض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والنوبات القلبية والموت بسبب أمراض القلب، فإن المرضى الذين يتناولون أقراصهم قبل النوم تقل لديهم مخاطر الإصابة بفشل القلب، بنسبة 42%. وظلت النتائج صحيحة حتى عند أخذ العوامل، التي قد تؤثر على الدراسة، في عين الاعتبار، مثل مستويات الكوليسترول في الدم.

ولكن خبراء الصحة ينصحون مرضى ضغط الدم بضرورة مراجعة الطبيب أو الصيدلي، قبل تغيير موعد تناولهم لأقراص الدواء.

المصدر: ديلي ميل