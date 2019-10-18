خدمات الإسعاف في موسكو تحتفل بيوبيلها المئوي

تم إنشاء مؤسسة الإسعاف بموسكو في أكتوبر عام 1919 حين جابت الشوارع أول سيارات الإسعاف.

وبهذه المناسبة تحدث إلى صحيفة "كومسومولسكايا" برافدا رئيس مؤسسة "محطات الإسعاف والمساعدات الطبية الطارئة" التابعة لإدارة الصحة في موسكو، نيقولاي بلافونوف الذي قال إن مؤسسته تتضمن اليوم 60 محطة و107 مراكز تناوب ليلا ونهارا. ويعمل فيها 11 ألف موظف، بمن فيهم ألفا طبيب و8 آلاف ممرض.

إقرأ المزيد

ويؤدي كل يوم 1040 فريقا من الأطباء بمختلف التخصصات مناوبات في مختلف مناطق العاصمة الروسية، ومن بينها الاستشارات، العناية المركزة، طب الكبار، طب الأطفال، الأمراض النفسية والخلايا العصبية وأمراض المسالك البولية والولادة وغيرها.

وتتوزع الفرق في أخطر مواقع العاصمة من ناحية حوادث المرور والإصابات الأخرى. وعلى سبيل المثال هناك 10 سيارات إسعاف تناوب ليلا ونهارا بالقرب من الطريق الدائري المحيط بموسكو. وهي على اتصال دائم بمركز الإدارة الذي يوزعها بين مختلف مناطق العاصمة.

وقال بلافونوف، إن من مميزات خدمات الإسعاف في موسكو سرعة وصول سيارات الإسعاف وتقسيمها حسب التخصصات وتقديم العلاج الفوري داخل سيارة الإسعاف أثناء نقل المريض إلى المستشفى إذا اقتضى الأمر. بينما لا يقدم الممرضون في نيويورك وتل أبيب مثلا علاجا فوريا لأنهم لا يمتلكون الكفاءة المطلوبة لذلك.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا