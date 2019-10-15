قشور البيض "تخفي" فائدة صحية للجسم!

تظهر الأبحاث المثيرة للاهتمام أن تناول كل جزء من غذائنا الصحي أمر ضروري ليس بالنسبة لكوكبنا فحسب، بل لأجسادنا أيضا.

ويمكن أن يزودنا تناول نوى التفاح وبقايا الخضار، بما في ذلك قشور البيض، بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تمنع الأمراض.

- قشور البيض

يحتوي قشر البيض على نسبة عالية من الكالسيوم المعدني، وهو ضروري لبناء العظام والأسنان والأظافر.

وكشفت دراسة أجراها باحثون في الأرجنتين عام 2013، أن نصف قشرة كبيرة فقط يمكن أن يوفر كامل كمية الكالسيوم اليومية الموصى بها، والتي تبلغ نحو 700 ملغرام يوميا.

ويجب أن تكون القشور معقمة جيدا قبل أكلها، لمنع خطر الإصابة بالسالمونيلا، التي ينقلها البيض النيء في بعض الأحيان. ويمكن تحقيق ذلك بسهولة عن طريق نقعها في الماء المغلي أو تحميصها في فرن ساخن، ثم سحقها وإضافتها إلى الغذاء والخبز لتعزيز الكالسيوم.

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- بذور البطيخ

تحتوي ملعقتان صغيرتان فقط من بذور البطيخ على نحو 10 غرامات من البروتين، الذي يعد ضروريا لبناء العضلات.

ووجدت الدراسات المنشورة في مجلة Agriculture And Food Chemistry، أنه على عكس البروتينات النباتية الأخرى، توفر البذور السوداء الصغيرة مجموعة من الأحماض الأمينية، الكتل التي تشكل البروتين.

كما تحتوي البذور على فيتامين B، وهو ضروري لخلايا الدم الصحية، وكذلك المغنيسيوم الذي يعزز قدرات الدماغ ويقلل من خطر تقلصات العضلات.

وتتوفر بذور البطيخ المجففة أو المحمصة في العديد من محلات السوبر ماركت. ويمكن أيضا صنع مخلل من قشرة البطيخ باستخدام محلول ملحي مكون من الماء والملح، لتحقيق فائدة رائعة لصحة الأمعاء أيضا.

المصدر: ديلي ميل