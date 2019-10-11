أي نوع خبز أكثر فائدة للصحة؟

أوضحت الطبيبة المتخصصة في النظام الغذائي، يلينا سولومانينا في حديث صحفي أدلت به لصحيفة " فيتشيرنيا موسكفا" أي خبز يحمل أكثر فائدة لجسم الإنسان.

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وأشارت إلى أن خبز الجاودار (القمح الأسود) هو الأكثر فائدة. لكن هذا النوع من الخبز نادر جدا لأنه ينتج من دقيق الجاودار كما يكتب على عبوته لأن أصحاب معامل الخبز يستخدمون لإنتاج رغيف الجاودار في معظم الأحيان دقيق القمح والصبغة.

وقالت الطبيبة إنه يستحسن أن يكون الدقيق الذي ينتج منه الخبز ليس من الدرجة الأولى فائقة الجودة بل يكون من الدرجة الثانية أو دقيق الجاودار.

وأوضحت أن المشتري يجب أن يركز عند اختباره لنوع الخبز على مكوناته ويختار أبسطها. ومن المفضل أن ينتج الخبز من 3 مكونات فقط وهي الدقيق والملح والماء.

Sputnik Ilia Pitalev

وفي هذا السياق ذكرت الطبيبة أنواع الخبز الشرقي. ومن بينها لافاش وبوري وبيتا البحر المتوسط.

المصدر: نوفوستي