 
مباشر

اكتشاف خطر يأتي من غسالات الملابس

الصحة

اكتشاف خطر يأتي من غسالات الملابس
Sputnik Sergey Venyavsky
اكتشاف بكتيريا مقاومة في غسالات الملابس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgwd

اكتشف علماء إن استخدام النظام التقنيني في برنامج غسالات الملابس، يشكل خطورة على صحة الإنسان، لأنه لا يقضي تماما على البكتيريا الخطرة المقاومة للمضادات الحيوية.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الباحثين توصلوا إلى هذه النتيجة بعد أن طلب العاملين في أحد مستشفيات بون ، من الخبراء توضيح سبب استمرار الوباء الذي انتشر في المستشفى.

واكتشف الباحثون أنه توجد في الحاوية المخصصة لمسحوق الغسيل وعلى القطع المطاطية داخل أسطوانة الغسالة أعداد مختلفة من البكتيريا بما فيها القريبة من البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي.

إقرأ المزيد
المستشفيات هي المذنبة بانتشار البكتيريا القاتلة
المستشفيات هي المذنبة بانتشار البكتيريا القاتلة

 ووفقا للباحثين هذه البكتيريا تبقى حية عند استخدام نظام التقنين في برنامج غسل الملابس، وتصيب الأمعاء مسببة الالتهابات ومشكلات صحية في المعدة.

ولذلك ينصح الباحثون بعدم استخدام هذا النظام إذا كان في البيت من يعاني من مرض معدي مزمن أو جرح لا يلتئم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منع إطلاق اسم "جهاد" على المواليد الجدد في فرنسا