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اكتشاف التأثير السلبي للتدخين على النوم

الصحة

اكتشاف التأثير السلبي للتدخين على النوم
Globallookpress Sebastian Kahnert/dpa
التدخين يؤثر سلبا في نوعية النوم
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اكتشف علماء من جامعة أوكلاهوما الأمريكية أن تدخين السجائر التقليدية والإلكترونية يؤثر سلبا في نوعية النوم.

نشر علماء الجامعة نتائج دراستهم في مجلة Journal of Sleep Research، التي تفيد بأن الباحثين أجروا تجارب عديدة شارك فيها 1664 طالبا، 29% منهم يدخنون السجائر التقليدية، و41% السجائر الإلكترونية و30% لا يدخنون إطلاقا.

واتضح للعلماء أن الذين يدخنون السجائر بنوعيها التقليدية والإلكترونية يعانون من مشكلات في النوم مقارنة بالذين لا يدخنون. وأن مدخني السجائر الإلكترونية للتخلص من هذه المشكلات يستخدمون حبوبا منومة أكثر من غيرهم.

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ووفقا للباحثين لهذه النتائج أهمية كبيرة، خاصة وأن السجائر الإلكترونية أصبحت واسعة الانتشار بين الشباب.

تقول كبيرة الباحثين الدكتورة إيما بريت، "بما أننا اكتشفنا بأنه حتى عند عدم تدخين السجائر الإلكترونية يوميا فإنها تؤثر في نوعية النوم، وهذا يشير إلى فائدة الوقاية".

فالتأثير السلبي، بحسب الباحثة، لتدخين السجائر الإلكترونية في نوعية النوم والجسم، يؤكد خطورتها.

المصدر: نوفوستي

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